Projektledare inom vattenkraft till Bravida Industri
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Sundsvall Visa alla byggjobb i Sundsvall
2026-07-24
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Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik och projektledning i några av Sveriges mest samhällsviktiga energiprojekt? Hos Bravida Industri får du det bästa av två världar – den nära gemenskapen, engagemanget och flexibiliteten i ett mindre specialistteam, tillsammans med utvecklingsmöjligheterna och stödet från att vara en del av en större organisation. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Bravida Industri i Sundsvall arbetar med projekt inom processindustri, energi och vattenkraft, där fokus ligger på kompletta rörinstallationer och tekniska lösningar i driftkritiska miljöer. Nu söker vi en projektledare som vill ta ett helhetsansvar för projekt inom vattenkraft och industriella rörsystem.
I rollen ansvarar du för hela projektkedjan, från att analysera kundförfrågningar och ta fram tekniska lösningar till att leda genomförandet ute på anläggningarna. Projekten omfattar bland annat kylsystem, hydraulik, oljesystem och olika typer av ombyggnationer och uppgraderingar av vattenkraftverk.
Du kommer att arbeta nära både kunder, montörer, svetsare och interna specialister i en verksamhet där teknisk förståelse, affärsmässighet och samarbete är avgörande för framgång.
Du erbjuds
En självständig roll med stort mandat och möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt
Möjligheten att arbeta med tekniskt avancerade projekt inom energi och vattenkraft
Fördelarna av ett mindre specialistteam kombinerat med tryggheten och utvecklingsmöjligheterna inom Bravida
En trygg anställning med goda förmånerDina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att driva projekt från förfrågan till färdig leverans. Rollen innebär både tekniskt och ekonomiskt ansvar och kräver nära samarbete med såväl kunder som produktion.
Du kommer bland annat att:
Ta emot, analysera och bearbeta kundförfrågningar
Kalkylera, ta fram offerter och bidra med tekniska lösningar
Driva projektering och konstruktion, självständigt eller tillsammans med interna resurser
Planera resurser, inköp och genomförande av projekt
Leda montörer och svetsare i projektens olika faser
Ansvara för tidplan, kvalitet, arbetsmiljö och projektekonomi
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsledning inom industri, installation eller entreprenad
Har teknisk förståelse inom rörsystem, mekanik, processindustri eller energisektorn
Har goda kunskaper inom CAD och projektering
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från vattenkraftsbranschen
God kunskap inom kalkylering, offertarbete och ekonomiskt projektansvar
Erfarenhet av trycksatta system eller rostfria installationer
Kunskap inom entreprenadjuridik (AB/ABT)
Erfarenhet av fastprisprojekt
För denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, strukturerad och självgående. Du har ett naturligt ledarskap, är trygg i dialogen med både kunder och kollegor samt har förmågan att fatta beslut och driva projekt framåt även när förutsättningarna förändras. Eftersom du kommer att ansvara för flera projekt parallellt har du en god förmåga att prioritera, skapa struktur och behålla överblicken även i perioder med högt tempo. Vidare är du affärsmässig och lösningsorienterad med ett genuint intresse för teknik.
Vi ser att du är:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Övrig information
Resor förekommer i tjänsten när projekten kräver det. Tjänsten omfattas av möjlighet till förmånsbil. Arbete inom säkerhetsklassade projekt kan förekomma, vilket kan innebära att du behöver genomgå en säkerhetsprövning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EK9ZDR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011201