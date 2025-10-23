Projektledare inom tekniska utredningar till Finspång!
Som projektledare för tekniska utredningar får du en unik möjlighet att arbeta med avancerad problemlösning som har stor påverkan på verksamheten. Ditt uppdrag är att leda projektteam som utreder komplexa tekniska problem, identifierar grundorsaker och tar fram åtgärder för att förhindra att problemen uppstår igen, eller minska konsekvenserna om de gör det.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Leda och genomföra Task Force-projekt för större tekniska problem på anläggningar och i flottan.
• Samordna ingenjörer och experter för att hitta rotorsaken till problem.
• Kommunicera utredningsstatus till interna och externa kunder.
• Säkerställa dokumentation och överlämning av olösta frågor till rätt funktion.
• Planera och strukturera projekt enligt kundavtal och tidsplan.
• Arbeta aktivt med kundnöjdhet och goda kundrelationer.
Vem är du?
• Erfarenhet av internationell verksamhet, t.ex. försäljning eller projektledning.
• God teknisk förståelse för gasturbiner och ingenjörsarbete generellt.
• Erfarenhet från energibranschen eller olje- och gasindustrin är meriterande.
• God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta med olika kulturer.
• Självständig, proaktiv och resultatinriktad.
• Nyfiken problemlösare med stark drivkraft och förmåga att få saker gjorda.
Om verksamheten
Konsultrollen hos oss på Poolia passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
