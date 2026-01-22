Projektledare inom teknik och utveckling i Finspång
2026-01-22
Vill du leda tekniska projekt i en miljö där utveckling, produktion och teknik möts på riktigt? Vi söker nu en projektledare som vill arbeta på plats i Finspång och driva tekniska projekt i nära samarbete med verksamheten.
I rollen får du arbeta med projekt som sträcker sig från tidig utvecklingsfas till färdig leverans. Du har ett helhetsansvar för planering, uppföljning och samordning och säkerställer att tid, kostnad och kvalitet hålls ihop. Arbetet sker i nära dialog med teknik, inköp, produktion och ekonomi, vilket passar dig som trivs med att vara där det händer och fatta beslut nära verkligheten.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Du leder projekt från start till mål och ansvarar för att driva dem framåt enligt uppsatta mål. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med praktiskt projektarbete.
Du kommer bland annat att:
planera och följa upp projekt med fokus på tid, kostnad och kvalitet
samordna resurser och kommunicera med interna och externa intressenter
ta fram projektplaner, riskanalyser och rapporter
hantera avtal, budget och leveranser i samarbete med ekonomi och inköp
bidra till förbättringsarbete och effektivare arbetssätt
Vi tror att du har
minst tre års erfarenhet av projektledning inom teknik, industri, energi eller produktion
eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
erfarenhet av projektverktyg och system som MS Project, SAP, Power BI eller liknande
mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Som person är du strukturerad, engagerad och trygg i att fatta beslut. Du trivs med samarbete och dialog, men är också bekväm med att ta eget ansvar. Framför allt ser vi att du uppskattar att arbeta nära verksamheten och vill bygga din vardag i Finspång.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
