Projektledare inom Tech - nära affär & innovation på Kista Science City!
Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Vi söker en Projektledare till Kista Science City, vilket är en central aktör i Sveriges tech- och innovationslandskap. Här får du en roll mitt i ett dynamiskt ekosystem där forskning, näringsliv och entreprenörskap möts.
Rollen är bred och utvecklande med fokus på att stötta flera program och initiativ riktade mot små och medelstora teknikbolag. Du arbetar nära programansvariga inom exempelvis internationalisering, cybersäkerhet och försvar, där du bidrar till att skapa verkligt värde för bolagen.
Du kliver in i en funktion som binder samman flera projekt och program, med fokus på att förstå bolagens behov och omsätta dem till konkreta aktiviteter, samarbeten och affärsmöjligheter. Rollen innebär både operativt genomförande och ett mer relationsdrivet arbete där du bygger förtroende med bolag på ledningsnivå.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Wrknest ansvarar för rekryteringsprocessen men att du blir anställd direkt av Kista Science City.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett över flera initiativ och projekt, med fokus på att skapa värde för deltagande bolag och säkerställa att aktiviteter genomförs med hög kvalitet.
Du kommer exempelvis att:
Projektleda och genomföra event, workshops, seminarier och internationella resor
Koordinera aktiviteter kopplade till program inom exempelvis internationalisering och cybersäkerhet
Ha löpande dialog med teknikbolag och stötta dem i deras utveckling och behov
Identifiera relevanta bolag och matcha dem med rätt kontakter, kunder eller investerare
Samarbeta med externa partners, projektgrupper och finansiärer
Ansvara för uppföljning och rapportering i projekt, inklusive EU- eller offentligt finansierade initiativ
Bidra till kommunikation av projekt tillsammans med kommunikationsansvarig
Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du blir en viktig del i att skapa effektiva möten och dialoger mellan rätt parter och intressenter.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för teknik, entreprenörskap och affärsutveckling, och som trivs i en roll där relationer och samarbete står i centrum.Kvalifikationer
Akademisk utbildning eller motsvarande
Cirka 2-5 års relevant arbetslivserfarenhet
Stort och genuint intresse för teknikbolag, startups och innovationsdrivna miljöer
Erfarenhet av projektledning, gärna inom event eller programverksamhet
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom startup- eller scaleup-ekosystem
Erfarenhet av EU-finansierade eller offentligt finansierade projekt
Internationell erfarenhet eller arbete i internationella samarbeten
Erfarenhet av att koordinera projekt med flera intressenter
Som person är du nyfiken, lyhörd och relationsskapande. Du känner dig bekväm i dialog med exempelvis VD och andra beslutsfattare och har förmågan att förstå och sätta dig in i olika bolags behov. Du tar initiativ, är prestigelös och trivs i en roll där ramarna ibland är flexibla och utvecklas över tid.
Övrig information
Start: Efter sommaren Plats: Kista, Stockholm (möjlighet till visst distansarbete) Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställningOm företaget
Kista Science City är en av Stockholmsregionens starkaste innovationsmiljöer och en viktig motor för svensk techindustri. De arbetar i gränslandet mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor med målet att stärka tillväxt och konkurrenskraft hos teknikbolag.
Genom att driva program och projekt inom bland annat internationalisering, cybersäkerhet och affärsutveckling skapar de möjligheter för bolag att växa, hitta nya marknader och bygga strategiska relationer. Här arbetar du nära några av Sveriges mest spännande teknikbolag och får insyn i framtidens innovationer.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
https://careers.wrknest.se
