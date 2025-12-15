Projektledare inom stadsplanering/stadsutveckling/stadsplanerare
Vi på stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för detaljplan är drygt 100 personer som har ett fantastiskt uppdrag: att utveckla Sveriges näst största stad genom stadsplanering.
Vi arbetar tillsammans med andra kompetenser i staden och med många olika intressenter för att Göteborg ska bli en grön, nära och dynamisk storstad. Just nu är det mer spännande än någonsin att arbeta hos oss eftersom det händer så mycket inom stadsbyggnadsområdet!
Vi söker erfarna projektledare med gedigen bakgrund inom stadsplanering och en stark vilja att driva komplexa stadsutvecklingsprojekt. Hos oss får du möjlighet att arbeta i projektform tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor som, precis som du, brinner för god sammanhållning, samarbete och utvecklande processer. Våra arbetsgrupper består av en mångfald av kompetenser såsom planarkitekter, specialister och nödvändiga kompetenser från andra förvaltningar.
Som projektledare hos oss kommer du att arbeta strukturerat för att skapa framdrift, leda och fördela arbetet inom olika projekt. Du ansvarar för att etablera en fungerande projektkultur där alla medlemmar arbetar mot gemensamma mål. Ditt ansvar kan också omfatta att leda och samordna detaljplaner och program inom våra stora stadsutvecklingsområden.Kvalifikationer
Vi söker nu drivna projektledare som trivs med att arbeta i utmanande och komplexa projekt i en politiskt styrd organisation.
Rollen kräver även trygghet i att leda projektteam och att kunna förklara beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt i olika forum. För att trivas som projektledare behövs en kommunikativ och proaktiv arbetsstil samt god förmåga att skapa överblick och prioritera det som är viktigast. Tidigare erfarenhet av att ha lett projektteam i större stadsutvecklingsprojekt ses som meriterande för tjänsten.
Du har en masterutbildning inom exempelvis arkitektur, fysisk planering eller annan utbildning som arbetsgivarens anser är likvärdig. Krav för tjänsten är att du har minst fem års dokumenterad erfarenhet av detaljplanering och av att leda stadsbyggnadsprojekt i komplexa storstadsmiljöer. Vi ser dock gärna att du har en ännu längre och mer fördjupad erfarenhet inom området.
Du har goda kunskaper både inom stadsbyggnad och relevant lagstiftning så som Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Utöver detta är vidareutbildning inom projektledning något vi ser som meriterande och en förutsättning för att effektivt kunna leda team projekten framåt för tjänsten.
Du som person är en lagspelare som samarbetar bra med kollegor och andra aktörer. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. I rollen krävs förmågan att lyfta blicken och förstå att ditt arbete är en del av ett större sammanhang och hur det påverkar helheten.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du driver dina projekt självständigt och tar gärna initiativ samtidigt som du arbetar strukturerat med fokus på målet. Du har förmågan att leverera rätt kvalitet på överenskommen tid. Du har god förståelse för att göra avvägningar mellan tid, kvalitet och kostnader, Du följer upp och rapportera resultat och måluppfyllelse.
