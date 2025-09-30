Projektledare inom samhällsutveckling och social hållbarhet
2025-09-30
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Ekonomi- och styrningskontoret är en del av kommunstyrelseförvaltningen och ger styrning, stöd och service till hela kommunen. Kontoret ansvarar för planering, budget, redovisning, uppföljning och ekonomiadministration. Här hanteras också kommunens inköp och upphandlingar, lokalstrategiska frågor samt arbetet med hållbar verksamhetsplanering, kvalitet och analys. Agenda 2030 är en integrerad del av kommunens styrning. Kontoret ger förvaltningarna stöd i att utveckla sitt arbete med de globala målen och i att föra in dem i planering och uppföljning.
Ekonomi- och styrningskontoret är en del av kommunstyrelseförvaltningen och ger styrning, stöd och service till hela kommunen. Kontoret ansvarar för planering, budget, redovisning, uppföljning och ekonomiadministration. Här hanteras också kommunens inköp och upphandlingar, lokalstrategiska frågor samt arbetet med hållbar verksamhetsplanering, kvalitet och analys. Agenda 2030 är en integrerad del av kommunens styrning. Kontoret ger förvaltningarna stöd i att utveckla sitt arbete med de globala målen och i att föra in dem i planering och uppföljning.
Enheten för kvalitet och hållbarhet samordnar kommunens arbete med planering, uppföljning, statistik, kvalitet och hållbarhetsfrågor. Uppdraget är att säkerställa att kvalitets- och hållbarhetsarbetet genomsyrar verksamheterna - från samhällsplanering till service för invånare och aktörer. Enheten är en nyckelaktör i att realisera Sigtuna kommuns mål för långsiktig samhällsutveckling. Bland annat bedriver Sigtuna kommun ett arbete mot segregation som går under namnet Samhällsbyggnadslyftet och som innehåller både bostadspolitiska och sociala insatser. Utvecklingsarbetet baseras på en social kompass som har visat på en segregation i kommunen utifrån bland annat hälsa, födelseland, arbetslöshet, inkomst och utbildningsnivå.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ansvara för att driva strategiska utvecklingsarbeten som bidrar till kommunens hållbarhet och attraktivitet. Förutom utvecklingsarbete innehåller arbetet övergripande projektledning inom områden som social hållbarhet, att minska och motverka segregation samt integration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Övergripande projektledning och samordning: Planera, genomföra och följa upp komplexa projekt som spänner över flera verksamhetsområden.
* Analys och rapportering: Genomföra utvärderingar, hantera data och sammanställa rapporter som används som underlag för strategiska beslut.
* Samarbete och kommunikation: Arbeta nära kommunens förvaltningar, politisk ledning och externa aktörer för att säkerställa framgång i projekten.
* Långsiktig planering: Tillsammans med andra skapa strukturer för att integrera projektresultat i ordinarie verksamheter
* Strategisk utveckling av kommunens arbete med att minska och motverka segregation.
* Genomföra både kvalitativa och kvantitativa utredningar
Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra verksamheter inom hållbarhet, verksamhetsstyrning och samhällsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning: Inom områden som samhällsvetenskap, hållbar utveckling, projektledning eller motsvarande.
* Erfarenhet av komplexa projekt: Dokumenterad förmåga att leda, samordna och utvärdera strategiska projekt, gärna inom områden som hållbarhet, integration, segregation eller samhällsutveckling.
* Självständighet och samarbetsförmåga: Du arbetar strukturerat och målinriktat, samtidigt som du värdesätter lagarbete och är lyhörd för andras perspektiv.
* Analytisk förmåga: Stark förmåga att hantera och analysera data samt kommunicera resultat på ett tydligt sätt.
* Ledarskapsförmåga: Förmåga att samordna och engagera olika intressenter, både internt och externt
* Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom kommunal sektor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som är lösningsorienterad, kommunikativ och engagerad i samhällsfrågor.
Denna tjänst är tidsbegränsad t o m december 2026, med möjlighet till förlängning.
