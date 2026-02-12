Projektledare inom ras- och skredförebyggande arbete
Göteborgs kommun / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Beskrivning
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din utveckling och arbeta som projektledare/samordnare med fokus på förebyggande insatser mot ras och skred.
Här får du en bred och varierande roll där du hanterar frågor som rör ras och skred ur såväl tekniska, juridiska och ekonomiska perspektiv. Arbetet avser framför allt kommunens egen mark, men kan i vissa fall även omfatta privatägd mark.
Tjänsten är placerad på mark- och miljöenheten på Exploateringsförvaltningen. Du blir en del av en enhet med cirka 20 kollegor med hög kompetens inom olika områden kopplat till mark- och miljöfrågor. Tillsammans med cirka 400 kollegor inom förvaltningen arbetar vi med att utveckla och bygga Göteborgs Stad. Vi värdesätter samarbete högt och med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter når vi längre. Dina arbetsuppgifter
Du leder uppdraget främst utifrån identifierade och prioriterade områden där det är exploateringsförvaltningens ansvar att utreda stabilitetsförhållandena via upphandling av geotekniska utredningar, projektering och vid behov genomföra åtgärder. Behov kan också uppstå genom andra förvaltningar och bolag inom staden. I arbetet ingår att avropa eller upphandla konsultutredningar och projektering från ramavtal samt att inför åtgärder bistå med att utarbeta och granska förfrågningsunderlag och utvärdera anbud. Detta arbete görs tillsammans med förvaltningens geotekniker, upphandlare och jurister.
En viktig del av uppdraget är att administrera och handlägga förvaltningens egna statsbidragsansökningar inom ras-, skred- och klimatanpassningsområdet samt att samordna och säkerställa prioriteringen av övriga förvaltningars och kommunala bolags ansökningar. Ansökan om statsbidrag avseende ras och skred görs hos Myndigheten för civilt försvar, MCF (tidigare MSB) eller Delegationen för Göta älv (DGÄ). Det är enbart kommunen som kan ansöka om dessa bidrag, både för egen mark och för andra markägares räkning, under förutsättning att åtgärden främjar ett allmänt intresse.
Tjänsten är en del av kompetensgruppen geoteknik inom vilken det finns olika arbetsuppgifter som kan bli aktuella att ta sig an beroende på din kompetens och tidigare erfarenhet. Gruppens huvudsakliga arbete utgörs av geotekniskt teknikstöd till förvaltningens projektledare. Förutom att verka direkt i uppdragen ingår process- och verksamhetsutveckling inom geoområdet där exempelvis databasutveckling och framtagande av kartunderlag är viktiga delar. Samverkan med stadens övriga förvaltningar och bolag är centralt i alla delar av vår verksamhet. Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk examen, exempelvis på kandidat- eller masternivå, högskoleingenjör eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, geovetenskap, miljövetenskap eller liknande. Du har god kunskap om relevant lagstiftning och har erfarenhet av upphandlingsarbete samt projektledning med ekonomiuppföljning. Har du dessutom arbetat med budget- och kostnadsansvar stärker det din profil ytterligare. Arbetslivserfarenhet som geotekniker, erfarenhet av arbete med GIS-verktyg samt arbete inom kommunal verksamhet är meriterande. Du har god datorvana, arbetar obehindrat i Microsoft 365 och har B-körkort.
Rollen kräver att du är van att arbeta självständigt och strukturerat samt att du har god analytisk förmåga. Då tjänsten innebär samverkan med både interna funktioner och externa aktörer såsom konsulter, entreprenörer och andra förvaltningar och myndigheter, är det viktigt att du är samarbetsinriktad och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningarna hanteras löpande och det kan bli aktuellt med intervjuer innan sista ansökningsdag. Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exploateringsförvaltningen Kontakt
Karin Tomin, HR-Specialist karin.tomin@exploatering.goteborg.se Jobbnummer
9739808