Projektledare inom R&D till Siemens Energy
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-09-15
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Vi söker nu en projektledare till R&D-avdelningen till Siemens Energy i Finspång - en central roll där du får leda tvärfunktionella utvecklingsprojekt och bidra till tekniska framsteg inom turbiner. Som projektledare kommer du att:
Leda och koordinera utvecklingsprojekt inom turbinteknik
Säkerställa att projekt levererar enligt uppsatta mål gällande omfattning, kvalitet och tidplan
Arbeta tätt med experter inom design, analys, material och tillverkning för att samla tekniska underlag och driva projektet framåt
Kommunicera och rapportera projektstatus till intressenter och ledning Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av projektledning inom teknik eller R&D
Förmåga att skapa struktur och hålla samman komplexa projekt
Mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och i skrift
Ett proaktivt och samarbetsinriktat arbetssätt - du trivs i team och gillar att hitta lösningar tillsammans
En nyfikenhet och passion för att lära och utvecklas inom avancerad teknik
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvariga rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se
eller 011-470 53 00. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Jobbnummer
9509641