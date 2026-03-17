Projektledare inom produktionsutveckling
Produktionskonsult Väst AB / Civilingenjörsjobb / Luleå Visa alla civilingenjörsjobb i Luleå
2026-03-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Produktionskonsult Väst AB i Luleå
, Piteå
, Umeå
, Härnösand
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med Projektledning inom produktionsutveckling i Norrland och bidra till en hållbar, effektiv och konkurrenskraftig industri?
Är du en nytänkande och strukturerad person som trivs att jobba tvärfunktionella med att lösa problem!
Då kan detta vara din nästa möjlighet att bli en del av ett inkluderande team med arbetsglädje, driv och energi!
Om rollen:
Som konsult hos oss på Prokon arbetar du med att utveckla och effektivisera tillverknings- och logistikprocesser hos våra kunder. Du samarbetar nära med produktionsledning, kvalitetsansvariga, beredare och operatörer inom både underhåll och produktion.
Dina insatser bidrar direkt till en hållbar och konkurrenskraftig produktion.
Uppdragen varierar i längd och innehåll beroende på kundernas behov. Du kommer till viss del att arbeta på distans, men oftast är du på plats hos kund - vilket kan innebära resor inom regionen eller till andra orter.
Tjänsten utgår från området mellan Härnösand och Umeå, och vi söker dig som bor eller kan tänka dig att arbeta i denna del av Norrland.
Vi söker dig som har:
• Högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av produktionsteknik och processutveckling
• God kunskap om Lean och Six Sigma
Meriterande kompetens:
• Metodstudier (t.ex. SAM, AVIX, PROKON)
• Teknisk beredning av nya produkter
• CAD-design i 2D/3D
• Affärssystem som Movex, Monitor eller SAP
• Praktisk erfarenhet av montering, svetsning och/eller målning
Som person tror vi att du är:
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Självständig och initiativrik
En naturlig ledare som skapar förtroende och engagemang
Kommunikativ, inspirerande och en god lagspelare
Du har ett genuint intresse för teknikutveckling och trivs i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och ledarskap. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska, och gärna även på engelska.
Övriga krav:
• B-körkort och tillgång till bil
Möjlighet att resa i tjänsten inom Norrland
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löper ut.
Skicka CV och personligt brev till: rl@prokon.se
Har du frågor?
Kontakta gärna Richard Lomming (Avdelningsansvarig Nord) 070-585 00 22
Om Prokon:
Prokon är en rikstäckande leverantör av tjänster inom produktionseffektivisering. Genom lång erfarenhet och beprövade arbetsmetoder har vi utvecklat mätverktyg som ger tydlig överblick av produktivitet och möjliggör träffsäkra förbättringsinsatser. Resultatet? Ökad effektivitet och stärkt konkurrenskraft hos våra kunder.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rl@prokon.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Produktionskonsult Väst AB
(org.nr 556713-5206), http://www.prokon.se
972 31 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Avdelningsansvarig Nord
Richard Lomming rl@prokon.se 0705850022
9803045