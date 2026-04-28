Projektledare Inom Modern Produktion - Rosti Gp
2026-04-28
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Ljungby
Formsprutningsgruppen Rosti AS förvärvades 2010 av Rosti GP AB:s svenska ägare Nordstjernan. Tillsammans har vi ett team på 3500 anställda på 12 fabriker i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamheten i Gislaved har bedrivits sedan 1966 och är idag en av de största leverantörerna i Europa av förpackningar till livsmedelsindustrin. Verksamheten i Gislaved har ca 90 anställda. Läs mer om företaget på, www.rosti.com
Vi bygger nytt & utvecklingen är i full gång!
Hos Rosti i Gislaved händer det mycket just nu. Vi står i en intensiv slutfas där en helt ny fabrik snart står klar. Det är en investering som tar vår produktion till nästa nivå, både tekniskt och kapacitetsmässigt. Under året fylls fabriken successivt med utrustning, projekt och nya affärer. Vi går nu in i en fas där mycket ska på plats samtidigt som tempot i verksamheten fortsätter vara högt. Det här är inte bara en tillväxtresa. Det är ett läge där du som projektledare kliver in i en verksamhet med tydlig riktning, där utvecklingen är i full gång och där du blir en viktig del i att driva arbetet framåt.
Som Projektledare hos oss har du en verksamhetsnära roll med ett tydligt helhetsansvar för dina projekt, från förstudie till driftsättning, inklusive uppföljning och efterkalkyl. Projekten varierar i karaktär och omfattar både kundspecifika utvecklingsprojekt och investeringsprojekt kopplade till vår produktion. Du arbetar nära ytterligare en projektledare och har ett naturligt bollplank i vardagen. I rollen har du ett nära samarbete med både interna funktioner och externa parter. Du ansvarar för att planera, samordna och följa upp projekten med fokus på tid, kvalitet och ekonomi. Projektgrupper sammankallas av dig och arbetet drivs framåt genom att du håller ihop dialogen, leder möten och säkerställer framdrift genom hela processen.
Rollen innebär också ett nära samarbete med Projekt- och Säljchef, som du rapporterar till. Här blir du en viktig länk mellan kund, affär och produktion och bidrar i dialogen med kund för att säkerställa lösningar som håller, både tekniskt och affärsmässigt. Din vardag är nära kopplad till verksamheten och produktionen, där besluten får direkt effekt och tempot stundtals är högt.
DIN PROFILVi söker dig som har erfarenhet av projektledning inom industrin och som trivs i en roll där ansvarstagande och framdrift är en naturlig del av vardagen. Du är van att hantera flera parallella projekt och känner dig trygg i att planera, prioritera och fatta beslut. Ett naturligt driv och en vilja att få saker att hända präglar ditt arbetssätt. Samtidigt har du förmågan att skapa struktur och behålla överblicken, även när förutsättningarna förändras. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på god kommunikation och samarbetsförmåga. Du bygger förtroende i dina relationer och är trygg i dialogen med kund. Eftersom vi verkar på en global marknad behöver du också ha goda kunskaper i engelska.
Hos oss blir du en del av ett team där samarbete, engagemang och ansvarstagande är en självklar del av vardagen. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt. Välkommen med din ansökan!
KONTAKTI denna rekrytering samarbetar Rosti GP med FindMood. Du ansöker till tjänsten med CV och Personligt brev på www.findmood.se.
Ansvarig rekryterare är Sanna Thituson, hör gärna av dig med frågor under processens gång till sanna@findmood.se
eller 070-23 63 925. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Find By Anna AB
332 35 GISLAVED
Rosti GP
Sanna Thituson sanna@findmood.se 070-23 63 925
