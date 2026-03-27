Projektledare inom mässor och event - med affärsdriv i fokus
Kontorsbemanning Sverige AB / Kulturjobb / Göteborg
2026-03-27
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar marknadsföring, affärsutveckling och eventproduktion? Vi söker en driven projektledare som vill ta fullt ansvar för att utveckla och genomföra framgångsrika mässor och mötesplatser.
Om rollenI den här rollen ansvarar du för hela processen kring flera event per år - från idé och planering till genomförande och uppföljning. Du har ett tydligt affärsansvar och arbetar aktivt med att säkerställa både innehåll, kvalitet och resultat.
Du driver arbetet med att skapa attraktiva koncept som lockar rätt målgrupper, både vad gäller besökare, talare och samarbetspartners. Rollen innebär ett nära samarbete med säljteam, marknadsfunktion och externa leverantörer där du håller ihop helheten.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla eventkoncept och strategier
Planera och genomföra marknadsaktiviteter kopplade till mässor
Ansvara för innehåll, inklusive bokning av talare och programpunkter
Initiera och utveckla samarbeten med partners och branschaktörer
Förhandla avtal och säkerställa långsiktiga relationer
Följa upp och ansvara för budget, resultat och nyckeltal
Arbeta med målgruppsdata och bidra till att stärka och expandera databaser
Koordinera externa resurser såsom byråer, leverantörer och producenter
Vem vi söker
Vi tror att du har erfarenhet av att driva projekt inom marknadsföring, event eller liknande områden. Du är van att arbeta målstyrt och trivs i en roll där du får kombinera kreativitet med affärstänk.
Som person är du självgående, strukturerad och har lätt för att bygga relationer. Du är trygg i att ta initiativ och har förmågan att driva flera parallella projekt utan att tappa fokus.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande
Erfarenhet av projektledning och att leverera enligt uppsatta mål
God förståelse för marknadsföring och kommunikationskanaler
Vana att samarbeta med både interna team och externa aktörer
Stark kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Erfarenhet av budgetarbete och affärsuppföljningOm tjänsten
Tjänsten är på heltid och baserad i Göteborg. Arbetet sker i huvudsak från kontoret tillsammans med kollegor, då samarbete och gemensam utveckling är en viktig del av arbetssättet.
Om organisationenDu blir en del av ett bolag i stark tillväxt där flera team arbetar parallellt med att utveckla och genomföra olika event. Varje team består av säljare, projektledare och marknadsresurser som tillsammans driver projekten framåt.
Företaget har en stabil ekonomi, god lönsamhet och en tydlig ambition att fortsätta expandera inom sin nisch. Kulturen präglas av samarbete, engagemang och ett gemensamt fokus på resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kontorsbemanning Sverige AB
411 39 GÖTEBORG
Kontorsbemanning AB Jobbnummer
9823323