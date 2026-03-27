Projektledare inom mässor och event - med affärsdriv i fokus

Kontorsbemanning Sverige AB / Kulturjobb / Göteborg
2026-03-27


Visa alla kulturjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kontorsbemanning Sverige AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Kungsbacka eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en roll där du kombinerar marknadsföring, affärsutveckling och eventproduktion? Vi söker en driven projektledare som vill ta fullt ansvar för att utveckla och genomföra framgångsrika mässor och mötesplatser.

Om rollenI den här rollen ansvarar du för hela processen kring flera event per år - från idé och planering till genomförande och uppföljning. Du har ett tydligt affärsansvar och arbetar aktivt med att säkerställa både innehåll, kvalitet och resultat.
Du driver arbetet med att skapa attraktiva koncept som lockar rätt målgrupper, både vad gäller besökare, talare och samarbetspartners. Rollen innebär ett nära samarbete med säljteam, marknadsfunktion och externa leverantörer där du håller ihop helheten.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla eventkoncept och strategier

Planera och genomföra marknadsaktiviteter kopplade till mässor

Ansvara för innehåll, inklusive bokning av talare och programpunkter

Initiera och utveckla samarbeten med partners och branschaktörer

Förhandla avtal och säkerställa långsiktiga relationer

Följa upp och ansvara för budget, resultat och nyckeltal

Arbeta med målgruppsdata och bidra till att stärka och expandera databaser

Koordinera externa resurser såsom byråer, leverantörer och producenter

Vem vi söker
Vi tror att du har erfarenhet av att driva projekt inom marknadsföring, event eller liknande områden. Du är van att arbeta målstyrt och trivs i en roll där du får kombinera kreativitet med affärstänk.
Som person är du självgående, strukturerad och har lätt för att bygga relationer. Du är trygg i att ta initiativ och har förmågan att driva flera parallella projekt utan att tappa fokus.

Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande

Erfarenhet av projektledning och att leverera enligt uppsatta mål

God förståelse för marknadsföring och kommunikationskanaler

Vana att samarbeta med både interna team och externa aktörer

Stark kommunikativ förmåga i både tal och skrift

Erfarenhet av budgetarbete och affärsuppföljning

Om tjänsten
Tjänsten är på heltid och baserad i Göteborg. Arbetet sker i huvudsak från kontoret tillsammans med kollegor, då samarbete och gemensam utveckling är en viktig del av arbetssättet.

Om organisationenDu blir en del av ett bolag i stark tillväxt där flera team arbetar parallellt med att utveckla och genomföra olika event. Varje team består av säljare, projektledare och marknadsresurser som tillsammans driver projekten framåt.
Företaget har en stabil ekonomi, god lönsamhet och en tydlig ambition att fortsätta expandera inom sin nisch. Kulturen präglas av samarbete, engagemang och ett gemensamt fokus på resultat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Arbetsgivare
Kontorsbemanning Sverige AB (org.nr 556418-7036)
Sten Sturegatan 2A (visa karta)
411 39  GÖTEBORG

Arbetsplats
Kontorsbemanning AB

Jobbnummer
9823323

Prenumerera på jobb från Kontorsbemanning Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kontorsbemanning Sverige AB: