Projektledare inom mark/anläggning till Rototec!
2025-12-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Härnösand
Har du erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen? Har du tidigare jobbat med projektledning eller arbetsledning? Då kan detta vara nästa utmaning för dig! Tillsammans med Rototec söker vi nu deras nästa projektledare att vara med och utveckla Norrland inom geoenergi och borrning.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Rototec en projektledare i Umeå för ett föräldravikariat fram till och med augusti 2026. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning, du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Rototec.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till emelie.steen@pn.se
Rollen som projektledare hos Rototec är bred och innehåller flera varierande arbetsuppgifter. Du utgår från kontoret i Umeå, men har projekt runt om i Norrland både längs kusten och inlandet. Detta innebär att du behöver vara bekväm med att det förekommer resor i tjänsten. Som projektledare ansvarar du för att driva Rototecs projekt framåt genom att planera, samordna och styra mot uppsatta mål.
Rollen innebär bland annat:
Sätta upp och hantera tidsplaner, produktionsplanering och materialinköp
Upphandling av underleverantörer
Företräda Rototec vid uppstarts- och byggmöten
Löpande dokumentation, kvalitetsgranskning och arbetsmiljöuppföljning
Säkerställa och överlämna slutdokumentation till slutkund
Projektsammanställning och lönsamhetsanalys
Vi söker dig som har
erfarenhet av projektledning och/eller arbetsledning från anläggningsbranschen.
För denna rekrytering kommer personlighet väga tungt och vi söker dig som tar dig an nya utmaningar med stort intresse och prestigelöshet. Umeå består idag av ett litet team där du blir en viktig nyckelspelare för Rototecs fortsatta framfart i norra Sverige, genom att stötta både lokalt och regionmässigt. Du trivs i en roll där du både får eget ansvar men också tillsammans med andra säkerställer att ni når uppsatta mål, och räds inte att ta tag i och lösa problem. Att se både detaljer och helheten är för dig en självklarhet!
Körkort och flytande språkkunskaper i svenska samt engelska i tal är ett krav för tjänsten.
START: Januari (eller enligt överenskommelse)
OMFATTNING: Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
