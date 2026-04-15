Projektledare inom integrerat logistikstöd, Marin verksamhet
Försvarets Materielverk (FMV) / Speditörsjobb / Lund Visa alla speditörsjobb i Lund
2026-04-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk (FMV) i Lund
, Stockholm
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara navet som får teknik, logistik och projekt att hålla ihop - från första krav till färdig leverans? Som projektledare får du en nyckelroll i att leda och samordna logistiskt stöd i projekt som stärker Sveriges marina förmåga. Här kombinerar du struktur och ledarskap med teknik och samverkan, och ser till att komplexa system blir tillgängliga, hållbara och redo att användas när det verkligen gäller. Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som projektledare inom integrerat logistikstöd (ILS) ansvarar du för att leda och samordna ILS-verksamheten i medelstora och stora projekt, under kontrollerade former och mot tydligt definierade mål. Du säkerställer att ILS-arbetet bedrivs integrerat i hela projektet och att leveranser sker i rätt tid, inom budget och med överenskommen kvalitet.
Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, tekniska specialister, leverantörer och andra intressenter och har ett tydligt fokus på struktur, framdrift och kravuppfyllnad.
Som projektledare med huvudansvar för ILS-verksamheten ansvarar du för att planera, leda och följa upp ILS-arbetet inom både projekt och delprojekt. Du säkerställer att arbetet bedrivs strukturerat och enligt uppsatta mål genom att kontinuerligt följa upp framdrift, kravuppfyllnad och leverabler. I rollen samordnar du arbetet mellan olika funktioner och rapporterar status samt eventuella avvikelser till projektledning och berörda intressenter.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
I rollen tilldelas du huvudansvar för ledning av ILS-verksamhet, vilket innebär att du:
Planerar, leder och följer upp ILS-arbetet inom projekt och delprojekt
Följer upp framdrift, kravuppfyllnad och leverabler samt samordnar och rapporterar status
Säkerställer att ILS-arbetet är integrerat i projektets samtliga faser. Dessa omfattar bland annat driftsäkerhetsanalys, underhållsberedning, teknisk information, livscykelkostnadshantering samt samordning av produktdata.
Leder framtagandet av ILS-specifikationer i tidiga projektfaser
Samverkar tätt med projektledare och stödjer övriga medarbetare inom ILS-området
Ansvarar för kommunikation med intressenter och kontakt med leverantörer
Tjänsten är placerad i Lund i nya fräscha lokaler.
Om dig
Du har en för rollen relevant utbildning, såsom civil- eller högskoleingenjörsutbildning, YH-utbildning eller annan motsvarande teknisk utbildning, alternativt kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Du har även projektledarutbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Du har erfarenhet av arbete med integrerad logistikstöd (ILS) inom minst ett av områdena driftsäkerhet, underhållsberedning, teknisk information, produktdatasamordning eller ledning av ILS-verksamhet och har arbetat i projektform. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda projekt med projektmedarbetare, liksom erfarenhet av tekniskt systemarbete inom relevant teknikområde. Erfarenhet av att arbeta i projektplaneringsverktyg, exempelvis MS Project samt erfarenhet av offentlig upphandling och förhandlingar är också meriterande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet och inom projektledning. Kunskap om marin teknik och systems engineering är meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. För att lyckas i rollen är du prestationsorienterad och arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med olika kompetenser och intressenter. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du uppträder som en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende och ger riktning i arbetet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-05-03.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Jesper Fahlén via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta rekryterare Carina Berg på mail carina.berg@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
Mobilvägen 12 (visa karta
)
223 62 LUND Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV)
9857196