Projektledare inom infrastruktur samhällsbyggnad
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2026-07-08
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På teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens MEX- och projektavdelningen driver vi några av Region Gotlands största samhällsbyggnads- och investeringsprojekt. Vi ansvarar för mark- och exploateringsfrågor och genomför exploateringsprojekt samt bygg-, mark- och anläggningsprojekt som utvecklar infrastruktur och den offentliga miljön på uppdrag av andra avdelningar inom Region Gotland. Våra projekt omfattar bland annat gator, parker, torg, lekplatser, vatten- och avlopp, hamnar, deponier samt samhällsfastigheter som exempelvis skolor, äldreboende, badhus, idrottsarenor, sjukhus, vårdcentraler. I avdelningen ingår även en inköps- och upphandlingsfunktion.
Vi är idag 50 medarbetare på avdelningen, varav 12 inom enheten VA, mark och anläggning. På enheten finns ett engagerat och kompetent team med en bred erfarenhetsbas och olika specialistkompetenser. Tillsammans arbetar vi nära varandra för att hitta hållbara lösningar och genomföra projekt med hög kvalitet som gör verklig skillnad för Gotlands invånare, besökare och näringsliv.
Vi värnar en hållbar arbetsmiljö och eftersträvar en god balans mellan arbete och privatliv. Därför erbjuder vi flexibla arbetssätt som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Hos oss ska alla känna sig välkomna och ha möjlighet att utvecklas. Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats. För att bidra till en jämnare könsfördelning välkomnar vi särskilt kvinnliga sökanden till tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som projektledare får du leda projekt inom VA-, mark och anläggningsprojekt från förstudie och planering till färdig anläggning. Projekten varierar i komplexitet och omfattar bland annat gator, parker, VA-anläggningar, hamnar och andra samhällsviktiga investeringar. Du ansvarar för projektets planering, genomförande och uppföljning med fokus på kvalitet, tid, ekonomi och arbetsmiljö. I rollen samverkar du med uppdragsgivare, konsulter, engagerade kollegor, entreprenörer, myndigheter, verksamheter och andra intressenter för att säkerställa ett effektivt och hållbart genomförande.
Hos oss får du ett varierat uppdrag med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både dina projekt och ditt arbetssätt. Kompetensutveckling är en självklar del av vårt arbete och vi vill ge dig goda förutsättningar att växa i din roll. Vi tror på ett nära samarbete där vi delar kunskap, stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi har ett öppet och prestigelöst samtalsklimat där vi delar kunskap och stöttar varandra i både stora och små frågor. För oss är det viktigt att du blir en i teamet.
Vem är du?
Vi söker dig som
har relevant högskoleutbildning eller lång arbetslivserfarenhet av motsvarande arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har erfarenhet av projektledning inom kommunal, regional eller statlig organisation
har god förmåga att planera, prioritera och driva projekt mot uppsatta mål
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
innehar B körkort.
Det är meriterande om du har
erfarenhet från konsult eller entreprenadbranschen
erfarenhet av att leda VA, mark, anläggning och byggprojekt
kunskap inom entreprenadjuridik
kunskap om offentlig upphandling
kunskap om miljölagstiftning.
För att trivas i rollen är du strukturerad och ansvarstagande. Du driver ditt arbete framåt, har lätt för att skapa goda relationer och trivs med att samarbeta med många olika aktörer. Du ser helheter, kommunicerar tydligt och har förmåga att fatta välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med projekt som utvecklar Gotland – idag och för framtiden. Om du vill vara med och utveckla Gotland tillsammans med engagerade kollegor så ser vi fram emot din ansökan.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VA, mark och anläggning Kontakt
projektenhetschef
Tommy Grönström 0498-269223 Jobbnummer
9996072