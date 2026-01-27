Projektledare inom infrastruktur, Gatu- och trafikavdelningen
2026-01-27
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Falkenberg är i en expansiv fas då staden växer, allt från nya bostadsområden och näringslivsprojekt till förskolor och skolor, vilket skapar spännande utmaningar inom samhällsplaneringen. Idag bor 47 000 invånare i kommunen.
Gatu- och trafikavdelningen är en viktig pusselbit i många av de processer som kommunen arbetar med för att skapa en attraktiv kommun som lockar besökare, boende och företagare. Gatu- och trafikavdelningen består idag av 13 engagerade och kunniga medarbetare som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar och torg, trafiksäkerhetsfrågor, myndighetsbeslut inom trafikområdet, gatubelysning, grävansökningar, vägföreningar, parkeringsövervakning med mera. Avdelningen svarar även för kommunens infrastrukturinvesteringar, samt planering och genomförande av utbyggnadsprojekt.
Just nu befinner vi oss i ett spännande utvecklingsskede och därför söker vi två nya projektledare som vill bidra till ett tryggt, tillgängligt och hållbart Falkenberg.
Som projektledare hos oss leder du investeringar i kommunens infrastruktur. Du får vara med från idé till färdig gata och bidrar direkt till hur Falkenberg växer och utvecklas. Projekten kan handla om allt från nybyggnation och omgestaltningar av gator och torg till förbättringar av trafikmiljö, dagvattenhantering eller tillgänglighet.
I rollen som projektledare ansvarar du för projektens tidplan, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljöaspekter. Att styra byggprocessen och upprätthålla kontakt med olika intressenter, såsom kommunens berörda förvaltningar, invånare, myndigheter och beställare, är centrala ansvarsområden för tjänsten. Du kommer även vara involverad i tidiga skeden och detaljplanearbeten, där du bidrar med teknisk kunskap och projektperspektiv.
Du kommer att arbeta tillsammans med såväl kollegor i kommunen som entreprenörer, externa konsulter, myndigheter och vägföreningar vilket gör att det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och samtidigt tydlig och strukturerad. Du kommer även ha mycket kontakt med invånare och svara på frågor och synpunkter. Du representerar kommunen i många olika sammanhang och det är viktigt med ett professionellt bemötande och god kommunikation.
Eftersom vi söker två nya projektledare kan ansvarsområden och projektens omfattning komma att anpassas efter din kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning med inriktning mot bygg och anläggning, samhällsbyggnad, väg- och vatten eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kännedom om hur bygghandlingar är uppbyggda och tillämpas samt kunskap inom AMA-systemet, entreprenadjuridik och allmänna bestämmelser (AB04, ABT06). Utbildning i BAS-P och BAS-U samt arbete på väg är meriterande.
Du har flera års erfarenhet av att leda projekt inom mark- och anläggning, exempelvis som projektledare, byggledare, platschef eller uppdragsledare. Det är en fördel om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation och förstår dess förutsättningar och krav. Du är en trygg projektledare med god förmåga att hantera projekt i olika skeden och av varierande komplexitet.
För att lyckas i rollen behöver du vara initiativrik, strukturerad och ha ett starkt engagemang för samhällsutveckling. Du arbetar systematiskt och metodiskt, med förmåga att planera och prioritera i ett långsiktigt perspektiv men också agera snabbt när det krävs.
Du har god förståelse för projektekonomi och vana vid att arbeta med budget, prognoser och uppföljning. Kontraktskunskap och förhandlingsvana är meriterande. Din samarbetsförmåga är mycket god, liksom din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi tror att du är analytisk, kreativ och ser helheten i komplexa projekt. Du har en pedagogisk och kommunikativ förmåga som gör att du både inspirerar och stödjer dina kollegor. Du är trygg i att arbeta självständigt, men lika mycket en lagspelare.
Kunskaper inom LOU, dagvatten, geoteknik, bro- eller tunnelprojekt, samt erfarenhet av kommunala planprocesser är meriterande.
Du är van att arbeta i Office 365 och andra vanliga IT-verktyg.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Om arbetsplatsen:
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är kommunens tredje största förvaltning med drygt 190 anställda och ett brett ansvarsområde. Förvaltningens verksamhet omfattar gata- och trafik, fastighet- och projekt, park och kust, anläggning och bad, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, bibliotek, museum och offentlig konst samt konsument- och budgetrådgivning.
Om rekryteringsprocessen:
Intervjuer till denna tjänst planeras att genomföras under v 9 och 10.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
