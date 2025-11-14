Projektledare inom HR för implementering av EU:s lönetransparensdirektiv
2025-11-14
Vi söker för kunds räkning en erfaren projektledare inom HR för att säkerställa organisationens efterlevnad av EU:s direktiv om lönetransparens som träder i kraft i juni 2026.
Om uppdraget
Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för att tolka lagstiftningen och omsätta den i praktiska lösningar. Projektet omfattar utveckling av nya processer, systemstöd och dataanalyser som möjliggör full efterlevnad av direktivet. Du kommer att leda ett tvärfunktionellt team med expertkompetens inom Compensation & benefits, systemutveckling, dataanalys och rekrytering. Tillsammans säkerställer ni att en hållbar och omfattande lösning implementeras i organisationen och att projektet genomförs i linje både med lagkrav och affärsmål.
Om dig
• Relevant akademisk utbildning inom HR, företagsekonomi eller liknande
• Minst 5 års erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av att driva komplexa HR-projekt i stora organisationer, gärna inom Compensation & Benefits, HR Tech eller Compliance
• God förståelse för arbetsrättsliga frågor
• Förmåga att omsätta juridiska direktiv till praktiska och tekniska lösningar i samarbete med specialister
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av SuccessFactors, men inget krav
Dina personliga egenskaper
• Stark kommunikationsförmåga
• Van att hantera många olika intressenter i en komplex organisation
• Självständig, lösningsorienterad och trygg i att arbeta med förändringsledning
Vi erbjuder
Detta är ett konsultuppdrag på deltid (50%) via Adecco med start omgående eller enligt överenskommelse och beräknas pågå t.o.m. 30 juni 2026. Du kommer att arbeta på uppdrag av vår kund, en global industrikoncern inom teknik och transport, som präglas av stark innovationskultur, med arbetsplats i Södertälje. Uppdraget möjliggör ett flexibelt upplägg och arbetet kan ske delvis på distans. Intervjuer hålls löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kontaktinformation
Om du har frågor gällande registrering, vänligen kontakta info@adecco.se
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria von Schantz på 010-173 73 00.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
