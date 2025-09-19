Projektledare inom Forskning och Teknikutveckling Markplattformar
2025-09-19
Är du en tekniskt kunnig projektledare med beprövad kompetens inom ledarskap och teamarbete? Vill du arbeta i kvalificerade utvecklingsprojekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som projektledare kommer du att ha en central roll i att planera, leda och utveckla. Du kommer att ansvara för samordningen av olika utvecklingsinitiativ och uppdrag inom armématerielområdet med försvarsmyndigheter och andra intressenter.
För att kunna omsätta teknikutvecklingen på kort och lång sikt för den materiel som ska anskaffas inom ramen för Försvarsmaktens olika förmågebehov bedrivs utvecklingsarbetet såväl i en nationell som i en internationell kontext. Du förväntas ge förslag till beslut baserade på din analys samt självständigt kunna utarbeta projekthandlingar.
Projektområdena inom forskning och utveckling är ofta komplexa och kräver i många fall initialt en grundläggande analys, där arbetet skall preciseras och struktureras. Vi söker därför dig som kan leda och koordinera resurser och uppgifter inom flera verksamheter inom FMV. Uppgifterna varierar vilket gör att du i vissa fall är projektledare, och i andra fall delprojektledare. I rollen ska du följa den tekniska utvecklingen inom ditt område och kunna arbeta med både styrkor och svagheter i olika lösningar. Du ska kunna leda möten med såväl internt som externt, med andra myndigheter och med leverantörer samt säkerställa att alla kan samarbeta mot högre mål. Inom projekten ska du vara den sammanhållande kontaktytan både internt och externt.
Under projektgenomförandet ska du kunna följa upp tidplaner och budget, och kommunicera detta i olika forum när det krävs.
Tjänsten, som även inbegriper krigsplacering, är placerad i Stockholm. Resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes, förekommer vilket föranleder att vi vill att du har körkort (B).
Om dig
Vi söker dig som har teknisk akademisk examen på eftergymnasial nivå och projektledarutbildning, eller motsvarande erfarenhet. Du får gärna ha erfarenhet från (arbete eller verksamhet i) Försvarsmakten eller försvarsindustrin. För att vara framgångsrik behöver du ha aktuell och relevant erfarenhet av att leda projekt med både interna och externa projektmedarbetare. Teknisk kunskap och erfarenhet av arbete med försvarsmaktens tekniska system är meriterande och särskilt om du har erfarenhet av markfordonsområdet. Det är också meriterande om du har någon erfarenhet av arbete med forskning och utveckling samt av offentlig upphandling. Du förväntas ha mycket goda färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i Officepaketet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du är resultatorienterad och fokuserad på att nå uppsatta mål. Du har även en god förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete samt arbetar bra med komplexa frågor.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
FMV Armé består av följande avdelningar: Fordon, Vapen och Skydd, Indirekt eld och luftvärn, Hjulfordon, CBRN och hemvärn samt en stab och en Systemledning. Du kommer att tillhöra systemledningen där vi säkerställer att designen av de tekniska systemen uppfyller Försvarsmaktens behov. Systemledningen ansvarar för sammanvägningen av samtliga relevanta perspektiv och ansvarar för de förslag på lösningar som erbjuds Försvarsmakten.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 6 oktober 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO [Pierre Königsson (ord), Anna Karin Persson], OFR/S [Leif Jansson (ord), Lena Sköld Gunnarsson], OFR/O [Gunnar Östermark (ord), Jan Kaiheden] och SEKO [Peter Andersson]. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor ber vi dig kontakta rekryterande chef Camilla Gustafsson på telefon 08-782 4000. Kontakta Anna Setterberg på telefon 08 764 25 83 vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
