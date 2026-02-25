Projektledare inom fastighet till Södra Stockholm
Coor Service Management AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en nyfiken projektledare med fastighetskompetens? Ser du teamets samlade styrka som en tillgång för att nå gemensamma mål? Då är det kanske dig vi söker!
Vilka är vi?
Vi är en driftorganisation om 23 medarbetare som ansvarar över tillsyn och skötsel i den fastighetstekniska installationen. Kontraktsområdet består av 3 olika avtal som kallas för SYD, Inom SYD finns 4 olika närsjukhus med tillhörande mindre vårdinrättningar i södra Stockholm, från Haninge till Nacka.
Inom organisationen finns driftchefer, projektchef, fastighetsingenjör, drifttekniker, brandtekniker med mera.
Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag där vi ger våra medarbetare förtroende. Du kommer att ingår i en projektgrupp om flera personer. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären och din tekniska kompetens. Inom våra leveranser värdesätter vi kompetens, engagemang och samarbete för att kunna leverera service i toppklass.
Vem är du?
Som projektledare koordinerar, administrerar och driver du arbetet för att säkerställer leveransen i en hög kvalitet till kunden. Du leder och samordnar dina projekt för att nå goda resultat och bygger starka relationer genom nära samarbete med både underentreprenörer, kollegor och kund
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
- Ansvara för daglig samordning och ledning av dina projekt
- Arbete med projektadministration så som ritningar, egen kontroller, relationshandlingar med mera
- Arbetsmiljöfrågor så som skyddsronder, BAS-U, uppföljning om miljöfrågor av leverantör
- Säkerställa en professionell och tillfredsställande leverans gentemot slutkund
- Ekonomiskt ansvar i kalkyl, resursförändringar, ÄTA, analys, projektuppföljning, kassaflöde
- Följa upp fakturaunderlag, egenkontroller från leverantör, leverantörsfakturor i sina projekt
Vad söker vi hos dig?
- Några års erfarenhet inom projektledning främst mindre entreprenader
- Erfarenhet av fastighetsteknik eller motsvarande kompetens
- God svenska i tal och skrift
- B-körkort
- God datorvana i Office 365 samt är bekväm med digitala arbetsredskap
- Meriterande projektledning i sjukhusmiljö
Som person har du förmåga att ta för dig och se affären i ditt arbete, Vi ser att du är en självgående och strukturerad person som tar egna initiativ. Du bör ha lätt för att styra, planera och föra projekten i rätt riktning. Du behöver vara kommunikativ och ha högt kundfokus, kunna hantera många bollar i luften och ha lätt för att samarbeta. Du har förmågan att arbeta under ett högt tempo i en dynamisk och föränderlig miljö. Du kommer att ingå i en projektorganisation om 3 personer i dagsläget.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: 100
- Arbetstid: 40h/vecka
- Startdatum: snarast
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Roger Stenberg
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Sverige Jobbnummer
9763518