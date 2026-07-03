Projektledare inom event till Inte Bara Post Allt i Allo
Inte Bara Post Bemanning AB / Evenemangsjobb / Stockholm Visa alla evenemangsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Vill du skapa minnesvärda event, bygga långsiktiga kundrelationer och vara med och utveckla en växande verksamhet? Då kan det här vara rollen för dig.
På Inte Bara Post Allt i Allo arbetar vi inom tre affärsområden Hantverksservice, Mässor & Expo samt Event. Våra verksamheter kompletterar varandra och vi tror på att samarbeta över affärsområdena för att skapa bästa möjliga lösningar för våra kunder.
Nu söker vi en projektledare för event som vill ta ett helhetsansvar för våra eventuppdrag och samtidigt vara en viktig del i vår fortsatta tillväxt.
Om rollen Som projektledare ansvarar du för att leda våra event från första kundmötet till genomförande och uppföljning. Du är kundens främsta kontaktperson och ser till att varje projekt levereras med hög kvalitet och att kunderna är nöjda. Du kommer att arbeta i ett tight team där ni tillsmans utvecklar affärer och skapar helhetslösningar för våra kunder. Eftersom vår verksamhet är säsongsbetonad kommer rollen under lugnare perioder innehålla försäljning. Fokus ligger främst på att utveckla relationer med våra befintliga kunder och identifiera nya affärsmöjligheter inom våra olika verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
• Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av eventprojekt
• Vara kundens kontaktperson genom hela projektet
• Ta fram presentationer, offerter, budgetar och projektplaner
• Ansvara för projektens ekonomi och lönsamhet
• Samordna personal och externa leverantörer
• Närvara vid genomföranden och agera kundansvarig på plats
• Utveckla eventkoncept tillsammans med ledning som går att replikera på flera kunder
• Arbeta aktivt med merförsäljning och utveckla befintliga kundrelationer
• Dokumentera hela säljprocessen i CRM-systemet
Vi söker dig som:
• Har ett affärsmässigt tänk och trivs med att skapa långsiktiga kundrelationer
• Är en prestigelös lagspelare som gärna hugger i där det behövs
• Är självgående, lösningsorienterad och får saker att hända
• Har B-körkort
• Är van att ha kundansvar och driva projekt med eget resultatansvar
• Har erfarenhet av projektledning inom event, mässor eller liknande verksamhet
Vi erbjuder Hos oss får du en varierad roll där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både din egen roll och företagets utveckling.
Vi tror på samarbete, eget ansvar och att ha roligt tillsammans. Hos oss får du arbeta med spännande projekt, nära våra kunder och tillsammans med engagerade kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018879-2085970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://karriar.intebarapostbemanning.se
Sandhamnsgatan 63 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Jobbnummer
9992401