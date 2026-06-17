Projektledare inom Entreprenad, inriktning Gassläck och Brandlarm
Presto AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-17
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Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder. 🧯
Om rollen
Som projektledare hos Presto får du en nyckelroll i att driva projekt inom gassläcksystem – med möjlighet att även arbeta brett inom övrigt brandskydd. Du ansvarar för hela projektcykeln, från förprojektering och kunddialog till färdig leverans och överlämning.
I rollen leder du flera parallella projekt och säkerställer att de genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav. Du arbetar med planering, kalkylering, resursuppföljning samt koordinering av underentreprenörer, och deltar i möten med kunder och andra projektparter. Du ansvarar även för kontroller och uppföljning för att säkerställa att anläggningarna uppfyller gällande regelverk.
Du har många kontaktytor och samarbetar nära både interna funktioner som säljare och ingenjörer samt externa parter såsom kunder, byggherrar och underentreprenörer.
Gruppen du kommer jobba i är geografiskt utspridd över landet, vilket innebär att du samarbetar både digitalt och fysiskt. Resor förekommer i tjänsten.
Vi söker dig
Som är strukturerad, lösningsorienterad och har en god förmåga att planera, följa upp och själv "kavla upp ärmarna" när behovet finns. Med ett öga för detaljer säkerställer du att inget faller mellan stolarna, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika intressenter.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har flera års erfarenhet från entreprenadbranschen, exempelvis som projektledare, ledande montör eller arbetsledare
• Har en gymnasial utbildning, gärna inom el, bygg eller motsvarande
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Har god systemvana och erfarenhet av Officepaketet
• Har B-körkort och trivs i en resande roll
Meriterande
• Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning
• Kunskaper inom svagström, CAD eller konstruktion
Utveckling är en naturlig del av Presto, och vi söker dig som drivs av att lära nytt och bidra till både din egen och verksamhetens utveckling. Du ser möjligheter i utmaningar och trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta mot tydliga mål.
Vi erbjuder
🤗Utvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
🍏Internutbildning via Presto Academy, vi utbildar dig inom rollens olika verksamhetsområden.
📄 Kollektivavtal, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
⛷️🚄 🏋️♀️Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag via Epassi, rabatterade priser hos SJ, Elite hotels, Scandic, Sats och Nordic Wellness samt tillgång till livsstilsverktyget. 👓Som medarbetare hos oss får du ta del av rabatter på glasögon och linser via Synotik
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister, kreditprövning och drogtest.
📅Tjänsten är heltid, måndag till fredag
📍Luleå eller Stockholm/Uppsala - Utifrån vad som passar dig bäst! Resor inom Sverige förekommer som en naturlig del av arbetet.
🚗 Vi tillhandahåller tjänstebil. 📄 Anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning med avsikt att övergå i en tillsvidareanställning.
📧 Vid frågor om tjänsten kontakta: Ida Bernhardsson på Ida.bernhardsson@presto.se
Om Presto
Sedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA 🧬. Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer 🧑🤝🧑 . Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter ☑️ Vi återvinner över 70.000 släckare i vår ♻️ fabrik i Katrineholm ☑️ och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7835368-2057928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Presto AB
(org.nr 556112-0584), https://www.jobbapapresto.se
Gävlegatan 22 (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Presto Jobbnummer
9968370