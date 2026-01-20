Projektledare inom energi - bidra till framtidens energilösningar!
2026-01-20
Nu söker vi en projektledare som vill ta ansvar för projekt från planering till leverans, i nära samarbete med kollegor, tekniker och kunder. Hos ett av Sveriges ledande företag inom el- och energitjänster får du en roll där struktur, kommunikation och samarbete är centrala delar av vardagen. Du arbetar både från kontoret och ute i verksamheten, med möjlighet att följa projekten hela vägen och se konkreta resultat av ditt arbete. Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Verksamheten i Borås är en del av en större organisation som arbetar med drift, underhåll och utveckling av energiinfrastruktur runt om i Sverige. Här finns ett tydligt fokus på säkerhet, hållbarhet och kvalitet - och på att ta hand om både medarbetare och kunder.
Som projektledare blir du en viktig del av ett engagerat och stöttande team där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum. Du ansvarar för flera projekt parallellt, i olika spänningsnivåer, och leder arbetet tillsammans med tekniker i fält. Rollen handlar lika mycket om struktur och planering som om kommunikation, relationsbyggande och att skapa engagemang hos alla involverade parter.
Du har en varierad arbetsdag med en balanserad mix av kontorsarbete och platsbesök, främst inom närområdet och oftast över dagen.
Du erbjuds
En meningsfull roll i en framtidsbransch med tydligt hållbarhetsfokus
Ett arbetsklimat präglat av samarbete, respekt och professionalism
En dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget
Dina arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp projekt med fokus på kvalitet och trygg leverans
• Säkerställa tydlig och löpande kommunikation med kunder och samarbetspartners
• Ansvara för projektens ekonomi och uppföljning
• Delta i byggmöten och dialoger med olika intressenter
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst en gymnasial utbildning, med fördel inom el, elkraft eller ekonomi
• Har erfarenhet från att tidigare arbetat som projektledare
• Innehar B-körkort då du i vissa fall kommer vara ute på fält
• Har en genuint tekniskt intresse, inte minst inom el och elnät
• Är obehindrad i svenska och engelska, då daglig kommunikation sker på båda språken
• Tjänsten kräver inplacering i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap är ett krav
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet inom el eller elkraft
• Har erfarenhet inom entreprenadbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
