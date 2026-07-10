Projektledare inom elteknik och automation till Eltecno i Vellinge
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2026-07-10
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Vill du driva tekniska projekt från idé till färdig lösning?
Vi söker nu en engagerad och affärsmässig projektledare som vill vara med och utveckla våra eltekniska och automationsrelaterade projekt. Som projektledare hos Eltecno i Vellinge får du en central roll där du kombinerar teknisk kompetens, struktur och kunddialog för att säkerställa framgångsrika projektleveranser.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att leda och driva projekt från start till mål. Du säkerställer att projekten genomförs enligt överenskommen tidplan, budget och kvalitetskrav samt fungerar som en viktig sammanhållande länk mellan kunder, leverantörer och interna resurser.
Rollen innebär ett stort eget ansvar där du får möjlighet att påverka projektens genomförande och bidra till långsiktiga kundrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp elteknik- och automationsprojekt från uppstart till leverans.
Kalkylera och budgetera projekt samt säkerställa god projektlönsamhet.
Ansvara för resursplanering och koordinering av tekniker, leverantörer och underentreprenörer.
Säkerställa att projekten genomförs enligt gällande regelverk, standarder och kvalitetskrav.
Delta i kundmöten, identifiera behov och tillsammans med kunden skapa optimala tekniska lösningar.
Upprätthålla en tydlig och professionell dialog med kunder, leverantörer och interna samarbetspartners.
Hantera riskanalyser samt följa upp kvalitet, ekonomi och projektresultat.
Vi söker dig som har
Ingenjörsutbildning inom elteknik, automation eller motsvarande erfarenhet förvärvad genom arbetslivet.
Minst 3–5 års erfarenhet av projektledning inom elteknik, automation eller närliggande områden.
God förståelse för el- och automationssystem, inklusive PLC, HMI och SCADA.
Erfarenhet av entreprenadjuridik och arbete enligt exempelvis AB04, ABT06 eller liknande avtalsformer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande erfarenheter
Det är en fördel om du även har:
Certifiering inom elinstallation, exempelvis Auktoriserad Elinstallatör (AL).
Erfarenhet av CAD-program inom el-projektering, (vi arbetar i E-Plan)
Kunskap inom energieffektivisering och industriell automation.
Erfarenhet från entreprenad- eller installationsbranschen.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att driva flera projekt parallellt. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och förstår vikten av att hålla både kvalitet och ekonomi i fokus.
Du är kommunikativ och relationsskapande, har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och skapar förtroende såväl internt som hos kunder och samarbetspartners. Du arbetar självständigt, tar ansvar och har förmågan att prioritera även när tempot är högt.
Om Eltecno
Eltecno i Vellinge är ett etablerat företag inom elteknik och automation. Vi utvecklar och tillverkar kundanpassade lösningar inom bland annat kapslad elektroteknik, elcentraler och lågspänningsställverk. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där teknik, kvalitet och långsiktiga kundrelationer står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Vi ser fram emot att höra från dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med korta beslutsvägar och högteknisk kompetens.
Möjligheten att arbeta med kundanpassade premiumlösningar.
Lön enligt överenskommelse (indikativt 40 000 -55 000 kr/mån, beroende på erfarenhet)
Placering: Vellinge
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till jobb@eltecno.se
.
Sista ansökningsdag är 2026-08-30, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@eltecno.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltecno I Vellinge Aktiebolag
(org.nr 556469-6127)
Modemgatan 5 (visa karta
)
235 39 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltecno i Vellinge AB Kontakt
VD
Jim Amaréus jim.amareus@eltecno.se 040-6199618 Jobbnummer
9999947