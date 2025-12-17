Projektledare inom Elteknik och Automation till Cyient!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2025-12-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett globalt företag som driver teknisk innovation? Cyient söker nu erfarna ingenjörer till seniora roller inom elteknik och automation. Här får du möjlighet att arbeta i spännande och utmanande projekt, både lokalt och internationellt, där du spelar en central roll i att leverera avancerade lösningar!
OM TJÄNSTEN
Cyient är ett globalt teknikkonsultföretag som arbetar med innovativa och tekniskt avancerade lösningar för kunder inom kraftverksindustrin, processindustrin, läkemedelsindustrin och flera andra sektorer. De erbjuder både utmanande arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där du kan utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor - både lokalt och globalt.
Cyient expanderar sin verksamhet i Karlstad och söker nu erfarna ingenjörer till seniora roller som projektledare och lead engineers inom el och automation. Vill du veta mer om rollen som Lead Engineer? Ta en titt på jobbannonsen här.
Som projektledare kommer du att leda omfattande projekt inom din disciplin (elteknik och automation). Du kommer att ha en nyckelroll i genomförandet av projektleveranser, med ansvar för leverans, tidsplan, kvalitet och kostnader. I denna roll förväntas du leda projektteamet inom disciplinen, både lokalt och globalt, och ta fullt ansvar för både teamet och projektet.
Du erbjuds
• En möjlighet att bli en del av en global expertorganisation med internationella karriärmöjligheter
• Ansvar för utmanande och strategiska uppgifter inom elteknik och automation i projektleveranser
• Möjligheter att vidareutveckla din kompetens och utforma lösningar tillsammans med ett team i storskaliga industriella teknikprojekt
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
• Leda, planera och samordna leveransen inom elteknik & automation i multidisciplinära projekt
• Övervaka och rapportera projektstatus, exempelvis kostnader, kvalitet och tid
• Granska och godkänna konstruktionsritningar och annan teknisk dokumentation
• Bidra med teknisk expertis inom disciplinen och samarbeta med kunder i tekniska frågor
• Identifiera potentiella tilläggsarbeten och arbeta aktivt för att öka omfattningen
• Delta i försäljnings- och erbjudandefasen av projekt med aktivt engagemang i kundrelationer
• Vid behov ge stöd vid installation och testning i projektet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen inom elkraft eller automation
• Har minst 5 års erfarenhet inom elteknik eller automation
• Besitter god teknisk kunskap inom elteknik eller automation samt förståelse för standarder, regler och direktiv inom området
• Har erfarenhet av tekniska projekt inom industrianläggningar
• Är flytande i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av teknisk projektledning
• Tidigare erfarenhet av globala projekt
• Kunskap inom anläggninsgteknik, elkraftsproduktion, kraftnät eller styrsystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självständig
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15111954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9648468