Projektledare inom Elförsörjning till Regional planering i Kristianstad
Region Skåne, Koncernkontoret / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-01-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Koncernkontoret i Kristianstad
, Hässleholm
, Osby
, Lund
, Ystad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Avdelningen för regional utveckling har som uppdrag att utifrån politiska beslut främja utveckling, hållbar tillväxt och sysselsättning för hela Skåne. Vi verkar som motor, inspiratör och samlande kraft för den regionala utvecklingen. Avdelningen är indelad i flertal olika enheter och omfattar en mängd kompetenser inom bland annat infrastruktur, digitalisering, innovation, planering, miljö och klimat, näringslivsutveckling, internationalisering och analys.
Enheten för regional planering arbetar brett med fysisk planering och bostadsfrågor som är betydelsefulla verktyg för till exempel attraktivitet, social hållbarhet, samhällsutveckling och klimatanpassning. Samordning av uppdraget om regional fysisk planering i plan- och bygglagen är ett unikt uppdrag som bara delas av Region Stockholm och Region Halland. Enheten består av fjorton medarbetare som arbetar både självständigt och i team med intressanta och utvecklande uppdrag. Hos oss får du möjlighet till att både växa i din yrkesroll och bidra till enhetens utveckling. Vi sitter i moderna lokaler på Dockan i Malmö, men det finns även möjlighet till placering i Kristianstad. Uppdraget omfattar resor inom Skåne, både till våra kontor och till andra platser i regionen.
Vi söker nu en projektledare för projektet "Ökade insatser för att stärka Skånes elförsörjning genom fysisk planering" som ingår i genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040. Uppdraget är fördelat mellan två enheter: Regional planering samt Grön omställning och friluftsliv, med koppling till Skånes Effektkommission, ett regionalt samverkansforum för energifrågor.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består framför allt av att leda projektet "Ökade insatser för att stärka Skånes elförsörjning genom fysisk planering" inom ramen för genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040. Ett centralt fokus i projektet är att stärka kopplingen mellan den regionala fysiska planeringen, inklusive regionplanen, och Region Skånes arbete med energi, via Skånes Effektkommissionen. Här deltar du i arbetsgrupper och bidrar med ett regionalt planeringsperspektiv i frågor som rör det framtida energilandskapet.
I din roll som projektledare har du löpande kontakt, förankring och samordning med andra samarbetspartners internt inom Region Skåne såväl som externt. Du ha en koordinerande roll med de skånska kommunerna som främsta samarbetspartners. Arbetet innebär också ett nära samarbete med de andra enheterna på Regional utveckling inom deras kompetensområden: näringslivsutveckling, miljö och klimat samt kompetensförsörjning.
Att ta fram skriftligt underlag genom att analysera och sammanväga olika perspektiv är en stor del av arbetet, såväl som att omsätta det till muntliga presentationer för interna och externa aktörer. Därtill arbetar du också med handläggning av ärenden till regionala utvecklingsnämnden.
Enheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där enheten ska ta fram en ny Regionplan för Skåne, ett arbete som du kan bidra till utifrån ditt intresse och kompetens.
Hos oss verkar du i en utvecklingsinriktad miljö med stora möjligheter till lärande och utvidgning av kontaktnät. Som ny medarbetare hos oss inleder du din anställning med en introduktion följt av uppföljningar och avstämning med enhetschef. Det finns möjlighet till överenskommelse om flexibla arbetstider och distansarbete.Kvalifikationer
Du har en avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom fysisk planering, energiplanering eller annan relevant utbildning. Vidare har du tidigare erfarenhet av aktuellt arbete med fysisk planering och/eller energiplanering, där du arbetat brett med energiperspektivet inom fysisk planering, utöver enbart detaljnivån i planeringsprocessen. Därtill har du tidigare relevant erfarenhet av projektledning/processledning. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har god kännedom i relevant lagstiftning i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Tidigare arbete inom offentlig/politiskt styrd organisation är också en fördel.
För att lyckas i rollen är du en självgående person med ett starkt eget driv som trivs med att arbeta självständigt. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och kan sätta rätt prioriteringar. Du tar initiativ och visar engagemang i dina och enhetens uppdrag. Därutöver har du en tydlig kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt. Det är också viktigt att du har ett brett strategiskt tänk och lätt kan växla perspektiv för att arbeta tvärsektoriellt. En stor del av arbetet sker i team och genom nätverksdeltagande, vilket kräver att du har lätt för att samarbeta och bygga relationer. Då vi är i en spännande fas av både regionplan och i kontinuerlig utveckling av vårt uppdrag ser vi att du har kompetens och vilja att bidra till detta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Observera: Denna tjänst är publicerad under två orter därför kommer du att slussas vidare till grundannonsen när du söker.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Rekryterare (för frågor om rekryteringsprocessen)
Olivia Salem olivia.salem@skane.se 046- 275 27 41 Jobbnummer
9699812