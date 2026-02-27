Projektledare inom el och entreprenad sökes omgående
2026-02-27
Har du lång erfarenhet inom el och projektledning och vill ta nästa steg i en ledande roll? Vi söker nu en projektledare som vill vara med och driva projekt framåt - från planering till genomförande.
Som projektledare ansvarar du för att leda och samordna arbetet på plats i vår kunds projekt, där ungefär halva tiden tillbringas ute i produktionen. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, beställare och dina medarbetare. Du har fokus på att säkerställa kvalitet, ekonomi och leverans enligt uppsatta mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbetsleda och koordinera mellan 10-20 personer i projekt.
Ansvara för planering, uppföljning och rapportering av projektens framdrift.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kontrakt, ÄTA-hantering och projektekonomi.
Delta i projektmöten och ha kontakt med både beställare och underentreprenörer.
Bidra till att utveckla arbetssätt och skapa en trygg arbetsmiljö.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd av vår kund och vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas, och förväntas starta upp så fort vi funnit rätt kandidat.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom el och flerårig erfarenhet från branschen. Du är en naturlig ledare som trivs med att coacha dina medarbetare och skapa struktur i projekt. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och ser till att arbetet utförs rätt från start.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasie- eller yrkesutbildning inom elteknik.
Minst 10 års erfarenhet i branschen som projektledare inom liknande område.
Vana av att arbetsleda grupper på 10-20 personer.
Erfarenhet av projektekonomi, kontraktshantering och ETA.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Körkort B.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande:
Erfarenhet från infrastrukturprojekt.
Så ansöker du
