Projektledare inom digitalisering - driv utveckling i tre kommuner
2025-11-07
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Vill du leda projekt som gör konkret skillnad för både medarbetare och invånare? Hos oss får du driva digital utveckling som bidrar till en smartare och mer hållbar framtid i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Varför jobba hos oss?
Vi är ett engagerat team inom digitalisering och innovation som vill göra vardagen enklare för Mora, Orsa och Älvdalens kommuners verksamheter och invånare. Här kombineras stabilitet med nytänkande, och din kompetens bidrar direkt till samhällsnytta. Vi samarbetar nära, delar kunskap och stöttar varandra för att lyckas tillsammans.
Om rollen
Som projektledare hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du leder projekt som bidrar till digital utveckling i hela organisationen. Du har en nyckelroll i att förverkliga kommunernas digitaliseringsstrategi, från idé till implementering och effekt.
Du kommer att:
• leda IT- och digitaliseringsprojekt av olika storlek och komplexitet
• planera, genomföra, följa upp och rapportera enligt vår projektmodell
• skapa struktur och tydlighet i projektgrupper och delprojekt
• översätta behov och utmaningar till genomförbara projekt
• samverka med verksamheten, leverantörer och vår IT-/digitaliseringsenhet eDIT
Många uppdrag handlar om införande av verksamhetssystem och utveckling av digitala arbetssätt. Du kommer också att leda innovationsprojekt där ny teknik och metoder testas för att skapa värde i hela organisationen.
Vi söker dig som
Du drivs av att skapa utveckling och resultat, särskilt i offentlig sektor där digitalisering påverkar hela samhället.
Du har:
• flera års erfarenhet av att leda IT- eller digitaliseringsprojekt
• förmåga att analysera, strukturera och driva komplexa uppdrag framåt
• förståelse för hur teknik, innovation och verksamhet hänger ihop
Meriterande
• ledning av workshops och processutveckling
• erfarenhet av förändringsledning och nyttorealisering
• erfarenhet av innovations- eller pilotprojekt med ny teknik
Du är självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Du skapar förtroende, kommunicerar tydligt och kan göra det komplexa begripligt. Du bygger nätverk och trivs i samarbete med andra.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Akademisk utbildning inom relevant område, eller likvärdig erfarenhet
• Mycket god svenska i tal och skrift
• B-körkort
IT-enheten
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam enhet för informationssystem och informationsteknologi, eDIT. Enheten leder och utför arbetet både när det gäller drift och strategisk utveckling inom IT-området. Enheten är placerad i Mora kommun. Den politiska samordningen mellan kommunerna är organiserad i en gemensam servicenämnd.
eDIT:s anda präglas av engagemang, delaktighet, vilja, arbetsglädje och att sätta kunden i fokus.
Enhetens mål är att få:
• Mer nytta för varje satsad IT-krona, genom sitt stöd till kommunernas verksamheter vid styrning, prioritering och planering av IT -investeringar.
• Samordnat och samlokaliserad IT kompetensutnyttjande.
• Samverkan inom verksamhetsutveckling med koppling till IT.
• Konsolidering, standardisering och automatisering av IT stöd.
• Driftstabil och samordnad IT drift.
Med tre kommuner som uppdragsgivare finns en stor variation av uppdrag och utvecklande utmaningar. eDIT är enheten för Drift, Innovation och Teknik.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
