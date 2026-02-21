Projektledare inom Data Center Solutions till Eaton i Gävle
Till vår kund Eaton söker vi nu erfarna projektledare inom Data Center Solutions. Här erbjuds exceptionella personalförmåner, konkurrenskraftiga marknadslöner och stora möjligheter till specialisering och karriärutveckling inom ett globalt ledande företag.
Låter detta intressant? Läs mer om rollen nedan.
Om rollen
Bli en del av Eatons EMEA Projects-team och led leveransen av komplexa, storskaliga datacenterprojekt. Våra lösningar omfattar allt från kraftdistribution (mellan- till lågspänning), UPS-system och batteriteknik till avancerade automations- och övervakningssystem som DCIM och EPMS.
Som Data Center Project Manager äger du hela projektlivscykeln - från order och implementering till konstruktion och överlämning. Du agerar som "ansiktet utåt" mot våra kunder på plats och säkerställer att omfattning, kostnader och risker hanteras effektivt. Du arbetar nära kunder, leverantörer och interna team för att leverera kundanpassade lösningar från våra olika tillverkningsenheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda projektet från ax till limpa: Ansvara för hela processen från inköpsorder till överlämning, inklusive design, inköp och genomförande av el- och automationsprojekt i kritisk infrastruktur. Du kommer primärt ansvara för projekt inom Gävleborg.
Teamledarskap: Bygga och leda projektteam samt organisera kick-offer och regelbundna möten för att samordna alla intressenter.
Planering & Risk: Utveckla och underhålla projektplaner och riskregister samt proaktivt hantera potentiella problem.
Ekonomisk kontroll: Kontrollera projektkostnader och marginaler, hantera ändringsorder och tillhandahålla korrekta finansiella prognoser.
On-site Management: Agera som huvudsaklig kontaktperson för implementering på plats, inklusive SAT-tester och driftsättning.
Kvalitet & Säkerhet: Säkerställa projektets framgång vad gäller säkerhet, kundnöjdhet, ekonomi och tidsplan samt driva ständiga förbättringar genom "best practice".Publiceringsdatum2026-02-21Profil
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vi söker en kommunikativ ledare som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Gedigen erfarenhet och kompetens inom ledande roller prioriteras före formell kunskap.
Utbildning: Kandidatexamen eller Master inom elteknik. Certifiering inom projektledning med fokus på byggarbetsplatser (Construction) är meriterande.
Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet av ledning på byggarbetsplatser, helst med inriktning på datacenter. Erfarenhet av stora infrastruktur- och industriprojekt med automation och styrning värderas högt.
Teknisk kunskap: Stark elteknisk bakgrund och/eller utbildning inom datacenterteknologier och system. Erfarenhet av Power Management, Mission Critical eller Building Management-system (BMS) är ett plus.
Språk: Professionell nivå i engelska är ett krav; kunskaper i andra europeiska språk är en fördel.
Resor & Körkort: Körkort och förmåga att resa inom EMEA-regionen vid behov. Resor kommer vara ett naturligt element även om ordinarie arbetsplats är i Gävleborg, där majoriteten av arbetet utförs.
Ledarskap: Bevisad förmåga att leda både interna och externa team samt stark förmåga att hantera olika intressenter (stakeholder management).
Vad vi erbjuder:
Förmåner: Tjänstebil, kollektivavtal med försäkring och pension, årlig bonus, friskvårdsbidrag och lunchförmån samt konkurrenskraftiga löner.
Karriärutveckling: Vi är dedikerade till din professionella tillväxt med fokus på intern rörlighet och kontinuerligt lärande.
Marknadsposition: En stabil företagsmiljö under stark utveckling i Norden med fokus på långsiktiga affärsrelationer.
Kultur & Hållbarhet: En stöttande arbetsplats där etik, säkerhet och innovativ energihantering står i centrum.
Relocate bonus: Ersättning för dig som behöver flytta till tjänsteort (Ersätter flyttkostnader)
Om rekryteringen:
Då största delen av arbetet utförs inom högsäkerhetsområden kan säkerhetsprövning (inklusive kontroll mot belastningsregistret) bli aktuell som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
