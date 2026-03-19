Projektledare inom bygg till Fastighetsenheten
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Om oss
Fastighetsenheten ansvarar för att bygga, äga, förvalta och utveckla kommunens fastigheter. Uppdraget omfattar även in- och uthyrning av kommunala verksamhetslokaler och bostäder, anpassade efter hyresgästers och brukares behov.
Verksamhetens syfte är att tillhandahålla väl fungerande lokaler, bostäder och utemiljöer på kvartersmark som stödjer kommunens verksamheter, bland annat inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen.
Nu finns en möjlighet att arbeta som projektledare bygg inom fastighetsenheten i Salems kommun och bidra till utvecklingen av kommunens verksamhetslokaler och anläggningar.
Vad vi erbjuder:
• Samhällsviktiga projekt med verklig påverkan - du leder projekt som utvecklar skolor, idrottshallar och andra verksamhetslokaler som används av många människor varje dag.
• Helhetsansvar och variation - arbeta med hela projektkedjan, från tidiga utredningar till färdigställande, inom nyproduktion, ROT och hyresgästanpassningar.
• Stabil arbetsgivare med balans och utveckling - långsiktiga projekt och god samarbetskultur.

Dina arbetsuppgifter
• Rollen innebär ett helhetsansvar för projekt som omfattar både byggnader och den omgivande miljön, från tidig planering och projektering till genomförande, färdigställande och överlämnande.
• Leda och genomföra ny- och tillbyggnadsprojekt av verksamhetslokaler.
• Driva ROT-projekt och hyresgästanpassningar av verksamhetslokaler.
• Driva investeringar för att utveckla och förbättra fastigheternas och omgivande utemiljöns funktion, kvalitet och egenskaper.
• Planera, kalkylera, budgetera och genomföra projekt enligt kommunens projektstyrningsmodell, med utgångspunkt i verksamhetsspecifika behov och politiska beslut.
• Följa upp genomförda projekt samt hantera och bevaka garantifrågor.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättning kommer att förändras över tiden.Kvalifikationer
Vi söker dig:
• Har högskoleexamen inom projektledning bygg- och anläggning eller annat som vi bedömer likvärdig.
• Har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom projektledning bygg eller annat som vi bedömer likvärdig.
• Vill arbeta i en miljö där hållbarhet, delaktighet och innovation går hand i hand.
• Är lösningsorienterad och har en god förmåga att anpassa lösningar efter olika behov.
• Beställarkompetens och kunskaper om LOU
• Goda kunskaper i entreprenadjuridiken och PBL
• Vana att arbeta i digitala projektverktyg eller fastighetssystem som systemanvändare
• Kunskap om projektekonomi
Det är meriterande om:
• Kunskap om kommunallagen.
• B-körkort.
Vi söker dig som är strukturerad och som obehindrat kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska. För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta väl, både internt i teamet och externt med upphandlade entreprenörer. Du tar egna initiativ, driver frågor framåt och kan självständigt leda projekt mot uppsatta mål. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen vill vi att du bifogar ditt CV samt besvarar urvalsfrågorna nogrannt, du behöver inte skicka med personligt brev.
Är du redo att börja jobba med oss? Välkommen att skicka in din ansökan senast 8 april, 2026!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Salems kommun
http://www.salem.se
Fastighetschef
Monika Perunicic monika.perunicic@salem.se 08-535 598 00
9807174