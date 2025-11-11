Projektledare inom bygg till Akori
Oavsett om du är en erfaren projektledare eller har arbetat som arbetsledare inom bygg i flera år och vill ta nästa steg - så kan detta vara något för dig. Professionals Nord söker nu i samarbete med Akori en driven person till ett långsiktigt uppdrag. Här får du arbeta i en flexibel organisation där din erfarenhet, vilja och driv får ta plats. Läs mer och ansök redan idag - urval sker löpande.
Information om tjänsten
Akori är ett fristående konsultbolag med omfattande erfarenhet inom bygg- och infrastruktursektorn. Genom sin smidiga organisation kan Akori snabbt anpassa sig efter nya projekt och kundbehov. Bolaget är engagerat i att bidra till hållbar samhällsutveckling och värderar engagemang, kunskap och starka samarbeten.Uppdraget är placerat på annan ort i Norrbotten, och det finns möjlighet att arbeta enligt olika upplägg - exempelvis måndag-torsdag eller rotationsschema (7/7), beroende på vad som passar dig.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker via Professionals Nord och att du blir anställd direkt hos Akori. Vid frågor, kontakta alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
En konkurrenskraftig lön och bonussystem
En flexibel organisation med korta beslutsvägar och stor frihet
Möjligheten att arbeta med varierande projekt i en roll med mycket ansvar
En arbetsplats där din trivsel och utveckling är i fokus
Som projektledare inom bygg ansvarar du för att leda och driva projekt i mål. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planering, samordning och uppföljning av byggprojekt
Leda projekt från tidiga skeden till färdigställande
Ansvara för budget, tidplan och resursplanering
Samverka med interna och externa aktörer för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande
Identifiera risker och arbeta lösningsorienterat
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av byggprojekt, exempelvis i rollen som arbetsledare, platschef eller motsvarande
Innehar B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet av större infrastrukturprojekt
Vi tror att du är en strukturerad och självgående person med en naturlig förmåga att leda och kommunicera. Du trivs i en ansvarstagande roll där du får driva projekt framåt och fatta beslut, samtidigt som du bygger starka relationer med både team och kunder.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson
