Projektledare inom bygg respektive mark/anläggning
2026-01-20
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Mark- och exploateringsenheten är en del av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen i Ronneby kommun. Enheten arbetar med nybyggnationsprojekt och ombyggnationsprojekt av kommunala lokaler, anläggningsprojekt samt mark för verksamhets- och bostadsändamål. Enheten ansvarar också för köp och försäljning av mark för olika ändamål, tecknande av markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt dialoger med fastighetsutvecklare, företagare mfl. GIS-samordning för kommunkoncernen, mätning samt kommunal markförvaltning ingår också i enheten uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi söker två stycken projektledare som vill vara med och driva projekt inom samhällsbyggnad:
• Byggprojektledare En tjänst med fokus på byggnationer och fastighetsrelaterade projekt.
• Projektledare mark/anläggning En tjänst med fokus på exploaterings- och investeringsprojekt inom mark, gata och infrastruktur.
I båda rollerna ingår att planera, leda och genomföra bygg- och anläggningsprojekt av olika storlek och komplexitet, med fokus inom respektive inriktning. Rollerna innebär att du leder projekt från förstudie och projektering till genomförande och slutbesiktning. Att vara projektledare på Mark- och exploateringsenheten innebär mycket samverkan och samarbete med övriga förvaltningen, exempelvis Planenheten, Fastighetsavdelningen och Gata/Parkavdelningen, kommunala bolag samt andra verksamheter inom kommunen. Du ansvarar för att projekten genomförs enligt budget, tidplan, säkerhet, kvalitet och miljökrav. Du kommer att:
• Driva flera projekt parallellt samtidigt som du hanterar andra uppdrag och uppgifter som rollerna innefattar.
• Arbeta med genomförande- och fastighetsrättsfrågor i detaljplaneprocessen.
• Upphandla entreprenörer och andra leverantörer enligt LOU och följa upp deras arbete.
• Samarbeta med kollegor och bidra med din kompetens i byggfrågor eller mark- och fastighetsrättsliga frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse, kunskap och erfarenhet inom samhällsbyggande och kan komplettera vår grupp med dina erfarenheter och din personlighet.
• Relevant utbildning inom byggproduktion, byggteknik, lantmäteri, väg och vatten, fastighetsrätt, anläggning eller annan likvärdig utbildning.
• Erfarenhet av att driva projekt från start till mål inom bygg, mark och exploatering eller anläggning
• Kunskaper inom byggteknik, kalkylering, projektering och upphandling
• Du är trygg i att fatta beslut, nyfiken, drivande och lösningsfokuserad.
• Du är flexibel och anpassningsbar och tycker det är utvecklande med nya ämnesområden.
• Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.
• Du är en lagspelare som värdesätter öppenhet, samarbete och ansvarstagande.
Meriterande är: Kunskaper i LOU, fastighetsrättsliga frågor, erfarenhet av AutoCad eller liknande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Enligt avtal.
Mark- och exploateringschef
