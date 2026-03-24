Projektledare inom bygg och anläggning
Avaron AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Vårgårda
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en del av ett projektkontor som ansvarar för att planera, dokumentera och genomföra investeringsprojekt kopplade till om- och utbyggnad av tekniska anläggningar. Uppdragen bedrivs i nära samverkan med verksamheten och omfattar hela kedjan från tidiga utredningar till färdig och driftsatt anläggning.
Rollen passar dig som trivs i komplexa tekniska miljöer där du kombinerar struktur, affärsmässighet och tydligt ledarskap. Du får ett brett ansvar för projektmål, ekonomi, tidplan, risker, upphandling och uppföljning, samtidigt som du arbetar nära konsulter, leverantörer och entreprenörer. Här får du möjlighet att påverka både genomförandet av enskilda projekt och hur projektarbetet bedrivs i organisationen.
ArbetsuppgifterLeda projekt genom förstudie, projektering, genomförande, idriftsättning och överlämning till anläggningsägare.
Säkerställa att projektmål och effektmål uppnås.
Ta fram kostnadskalkyler och följa upp projektekonomi, tidplan, resursförbrukning och risker.
Upphandla resurser, material, utrustning, konsulter och entreprenader enligt LOU.
Leda och vara kontaktperson för konsulter, leverantörer och entreprenörer genom hela projektet.
Följa upp entreprenader, kontraktskrav och föreskrivna åtgärder för att nå beslutade mål.
Planera, leda och dokumentera projektmöten, projekteringsmöten, teknikmöten, byggmöten samt start- och slutmöten.
Rapportera projektplaner, status, framdrift, ekonomi och risker till styrgrupp och avdelningschef.
Ansvara för byggarbetsmiljön och, när det är tillämpligt, hantera ansvar kopplat till BAS-P samt säkerställa att BAS-U utses med rätt kompetens.
Hantera projekt- och anläggningsdokumentation enligt uppdrags- och projekthandbok.
KravCivilingenjör eller Högskoleingenjör med fullgjord examen inom Väg och Vattenbyggnad, Samhällsbyggnad, Bygg & Anläggning, Maskinteknik eller liknande.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som Projektledare för komplexa industriprojekt, från projektering till idriftsättning.
Praktisk erfarenhet av upphandlingar samt kravställande inom ramen för LOU.
Praktisk erfarenhet av standardavtal för byggentreprenader som AB04, ABT06 och ABK09.
Tillämplig praktisk erfarenhet av entreprenadjuridik samt god vana av att kravställa, dokumentera och tolka juridiska aspekter, avtal och kontrakt.
Tillämplig praktisk erfarenhet av administrativa föreskrifter - AMA AF.
Kunskap, erfarenhet samt förmåga att tolka byggtekniska ritningar, detaljplaner samt 2D/3D CAD-ritningar.
Mycket goda språkkunskaper i svenska, i tal och skrift.
Mycket goda språkkunskaper i engelska, i tal och skrift.
Mycket goda datorkunskaper i Officepaketet.
B-körkort.
MeriterandeErfarenhet av mycket stora anläggnings- och infrastrukturprojekt.
Erfarenhet av att leda större projekt inom vatten och avlopp, bygg och anläggning, väg och vattenbyggnad, samhällsbyggnad och infrastruktur.
Erfarenhet av att leda projekt som innefattat flera discipliner, exempelvis Bygg, V/A, HVAC, El, Mek, IT och Automation.
Certifiering som projektledare.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7455594-1911194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9817389