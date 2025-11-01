Projektledare inom Bygg & Fastighet till återvinningsföretag

Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Göteborg
2025-11-01


Vill du vara med och påverka byggprojekt med hållbarhet och miljö i fokus? Vi söker nu för kunds räkning en Projektledare inom Bygg & Fastighet där du kommer ta ansvar för hela företagets projekt på den svenska marknaden. Du erbjuds en unik möjlighet i en stabil organisation stort eget ansvar och nära koppling till den operativa verksamheten.

OM TJÄNSTEN
Som Projektledare inom Bygg & Fastighet kommer du att driva och leda bygg- och fastighetsprojekt genom hela livscykeln i världens tredje största återvinningsföretag. Rollen är självständig och kräver en balans mellan strategisk planering, ekonomisk uppföljning och operativt genomförande.

Du erbjuds

• En stabil anställning och en roll med stort eget ansvar och utmärkta utvecklingsmöjligheter
• En roll nära den operativa verksamheten
• Förmåner inkluderat en konkurrenskraftig lön och möjlighet till tjänstebil

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
I rollen får du ett helhetsansvar för att framgångsrikt leda och förvalta bygg- och fastighetsprojekt, från initial idé till slutförande och rapportering. Detta inkluderar budgetansvar, strategisk planering, dokumentation och kvalitetssäkring. Du arbetar nära verksamheten och har en nyckelroll i att säkerställa att vår kunds anläggningar stödjer företagets tillväxt, lönsamhet och hållbarhetsmål.

Rollen kräver även regelbundna besök på anläggningarna runt om i Sverige, vilket innebär att du behöver vara öppen för ett resande arbetsschema.

Exempel på arbetsuppgifter:

• Leda projekt, självständigt eller i samarbete med interna eller externa resurser, för nybyggnation, uppgradering och förvaltning av anläggningar
• Utveckla strategi och budget för våra anläggningstillgångar.
• Genomföra riskanalyser och säkerställa efterlevnad av lagkrav och QHSE.
• Ansvara för brandskydd på våra fastigheter: genomföra brandskyddsronder, uppföljning av åtgärder samt arbeta i systemet PRESTO.
• Samverka med interna och externa intressenter, inklusive kommuner och fastighetsägare.

VI SÖKER DIG SOM
• Har minst fem års erfarenhet av projektledning inom bygg och/eller fastighet, gärna från beställarsidan
• Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område, alternativt motsvarande kunskaper
• God ekonomisk förståelse och vana att hantera budget, analyser och avtalsfrågor
• Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
• Avancerad förmåga att leda projekt självständigt och strategiskt
• Avancerad förmåga att kommunicera och bygga relationer internt och externt
• Erfarenhet av att arbeta med helheten i projekt, från strategi till genomförande
• Praktisk teknisk kompetens och förmåga att växla mellan analys, planering och operativt arbete

Det är meriterande om du har
• Grundläggande kunskaper i CAD
• Erfarenhet från återvinningsbranschen

För att lyckas i rollen har du både strategisk förståelse och praktisk teknisk kompetens, och trivs med att växla mellan analys, planering och operativt arbete ute i verksamheten. Du är trygg i din roll, har ett tydligt "hands-on"-förhållningssätt och är van att ta ansvar i komplexa projektmiljöer. Med din strukturerade och kommunikativa stil bygger du goda relationer med både interna och externa intressenter, och du drivs av att skapa värde genom samarbete, initiativkraft och långsiktigt tänkande.

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB

Arbetsplats
Academic Work

