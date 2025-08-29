Projektledare inom Arenautveckling-skapa framtidens arenaupplevelse med oss
2025-08-29
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick!
Vi söker dig som vill vara med och bidra till arenautveckligen i rollen som projektledare!
Som en av bolagets projektledare kommer du på uppdrag av Avdelningschef för Arenautveckling projektleda bolagets bygg- och anläggningsprojekt.
Det innebär ett ansvar för hela projektprocessen från tidig idéfas till färdigställande med överlämning till drift. I uppdraget ingår budgetansvar samt att ta fram beslutsunderlag för bolagets styrgrupp. Övriga arbetsuppgifter är att medverka i bolagets budgetprocess för
underhåll och investeringar, vilket bland annat innebär att i samarbete med bolagets avdelningar bidra med teknisk kompetens för de visioner, koncept och idéer som tas fram. Kvalifikationer
Du har minst tre års teknisk högskoleutbildning inom byggsektorn och du ska ha minst fem års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av projektledning, gärna med kommunal beställare kommer vara meriterande.
För att lyckas i denna roll behöver du vara mål- och resultatinriktad och med ett proaktivt förhållningssätt. Som person är du kommunikativ, lyhörd och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du är analytisk, strukturerad och noggrann och kan självständigt planera och strukturera ditt arbete. Du är transparent, inkluderande och prestigelös och tror på framgången med ett tillitsbaserat projektledarskap.
Våra ledord på Got Event är Glädje, Omtanke, Tillsammans och Kreativitet.
Dessa ledord kommer att vara vägledande för oss i att finna rätt medarbetare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta Annika Wilén,
Avdelningschef Arenautveckling, tel 031 - 368 45 80 eller Tomas Tejland, Senior Projektledare tel 031- 368 43 19.
