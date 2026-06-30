Projektledare inom arbetsmiljö för kommande uppdrag!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Arbetsmiljöjobb / Skellefteå Visa alla arbetsmiljöjobb i Skellefteå
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Skellefteå
, Robertsfors
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Inför kommande uppdrag under hösten söker vi erfarna arbetsmiljökonsulter som vill arbeta med kvalificerade arbetsmiljöuppdrag. Uppdragen finns inom bland annat industri, infrastruktur, tillverkning, byggnation och gruvverksamhet.
Detta är en intresseanmälan för framtida uppdrag. Genom att registrera din ansökan blir du en del av vårt kandidatnätverk och kan bli en av de första vi kontaktar när ett uppdrag som matchar din kompetens blir aktuellt.Arbetsuppgifter
Som arbetsmiljökonsult stöttar du vår kund i kvalificerade arbetsmiljöuppdrag och fungerar som ett viktigt stöd i deras arbetsmiljöarbete. Du leder självständigt uppdrag gentemot större beställarföretag och arbetar både från vårt lokala kontor i Skellefteå och ute hos kund. Beroende på uppdrag kan resor, arbete på annan ort och skiftgång förekomma.Profil
Vi tror att du har några års erfarenhet inom arbetsmiljöområdet och dokumenterad kompetens som arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljösamordnare, yrkeshygieniker, arbetsmiljötekniker eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av att leda arbetsmiljöuppdrag inom exempelvis industri, infrastruktur, tillverkning, byggnation eller gruvverksamhet och känner dig trygg i att arbeta utifrån arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och byggarbetsmiljösamordning.
Har du dessutom erfarenhet av YH-mätningar, CE-märkning, byggarbetsmiljösamordning eller av att hålla utbildningar inom arbetsmiljö och brandskydd är det meriterande. Som person har du ett konsultativt och pedagogiskt arbetssätt, trivs i dialogen med kunder och arbetar självständigt. B-körkort är ett krav.Så ansöker du
Låter det som en roll för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande efter kundens förfrågan och vi kontaktar dig för vidare dialog när vi får ett uppdrag som vi tycker passar din profil. Välkommen med din intresseanmälan!
För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Britta Larsson tfn. 073–3512773.
Sista ansökningsdag är den 30 augusti via www.clockworkpeople.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Bäckgatan 1 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Norra Norrland AB Kontakt
Britta Larsson britta.larsson@clwork.se +46 73 351 27 73 Jobbnummer
9984762