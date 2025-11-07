Projektledare/ILS Manager till globala tekniska försvarsprojekt
2025-11-07
Som Projektledare/ILS Manager hos BAE Systems Hägglunds blir du nyckelpersonen för att säkerställa driftsäkerhet och tillgänglighet för några av världens mest avancerade fordonssystem.
Du leder arbetet med att utveckla underhållskoncept, reservdelsstrategier, teknisk dokumentation och utbildningslösningar som gör att våra fordon kan användas effektivt i decennier framåt. I rollen kombinerar du teknisk förståelse med strategiskt projektledarskap tillsammans med kollegor, kunder och partners i Sverige och internationellt.
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Söker du en tjänst som är omväxlande och innehållsrik där ingen dag kommer att vara den andra lik? Är du en driven projektledare med intresse av samarbete internt inom Hägglunds och externt med kunder, leverantörer och partners i Sverige och Europa i ett spännande uppdrag?
Som Projektledare/ILS Manager arbetar du inom det som kallas Integrated Logistic Support (ILS). ILS omfattar det som behövs för att kunna bruka fordonssystemet under lång tid. Det innefattar bland annat att framtagning av underhållskoncept, reservdelar, specialverktyg, instruktionsböcker, manualer och utbildningar till kunden som behövs för att kunna reparera, underhålla och använda fordonet över tid.
De övergripande arbetsuppgifterna består av:
Ansvarig för att leda, planera och genomföra ILS delar i ett projekt via ett team med delprojektledare och teamleaders. Planering och uppföljning av projektbudget mot projektkostnader.
- Bygga och underhålla nätverk internt och externt med kund, partners, leverantörer för att säkerställa effektiva samarbeten.
- Identifiera och hantera risker samt föreslå lösningar för att säkerställa projektets framgång.
- Engagera, coacha och motivera ditt team så att de utför ett så bra arbete som möjligt och levererar i tid, till rätt kvalitet och inom budget.
I denna roll rapporterar du direkt till Chef ILS Management i linjen och till ansvarig projektledare i projektet.
Den du är
Vi söker dig som har projektledningskompetens gärna i kombination med teknisk kompetens och du har lätt för att sätta sig in i nya arbetsområden. Du kan vara utbildad civilingenjör/ingenjör eller ha annan adekvat utbildning. Du kan också komma från Försvarsmakten där du haft en ledande roll. Det är viktigt att du har erfarenhet av framgångsrik projektledning där du levererat goda resultat. Som projektledare arbetar du med många kontaktytor både externt mot kund, partners i kundlandet, leverantörer och internt inom projektgruppen, ILS organisationen, andra interna gränsytor inom Hägglunds vilket gör att din förmåga att bygga nätverk och goda samarbeten är viktig. Då vi arbetar i en internationell miljö behöver du kunna kommunicera obehindrat i tal och i skrift både på svenska och på engelska.
Du är en person som trivs i en kommunikativ ledarroll och har förmågan att engagera och motivera andra för att uppnå framgångsrika resultat. Självständighet, förmågan att bygga och vårda relationer, stark planeringsförmåga samt ett tydligt fokus på kund är centrala egenskaper för dig. Du är analytisk, metodisk och är strukturerad samtidigt som du visar hög kapacitet för att leverera i komplexa situationer.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé, till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling inom företaget.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrid drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
Publiceringsdatum2025-11-07
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Enhetschef ILS Management, SEM ILS & Support Specialists, Marie Toorell, 0660 - 877 39 eller rekryteringskonsult Cathrine Lind, 070-5770618
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 7 december.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Visst distansarbete är möjligt efter överenskommelse.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
