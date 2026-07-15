Projektledare Fritidsbanken, Krokoms kommun
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2026-07-15
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– Ett jobb med plats för engagemang och utveckling
Vill du vara med och skapa möjligheter för fler att delta i fritids- och idrottsaktiviteter?
Fritidsbanken är ett koncept som finns i över 40% av landets kommuner, där sport- och fritidsutrustning lånas ut kostnadsfritt, vilket bidrar till ökad delaktighet, folkhälsa och hållbarhet.
Nu söker vi en projektledare som vill leda och samordna införandet i Krokoms kommun och skapa förutsättningar för en framgångsrik etablering.
Välkommen till oss!
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och koordinera införandet av Fritidsbanken i Krokoms kommun. Du fungerar som navet i projektet och samordnar både interna och externa aktörer genom hela etableringsprocessen.
Projektet leds av en styrgrupp som du rapporterar till. Du har ansvar för att driva projeket mot uppsatta mål, följa upp genomförda aktiviteter och löpande hålla styrgruppen underrättad om projektets verksamhet och resultat. Till din hjälp har du en arbetsgrupp med olika nödvändiga kompetenser. Du jobbar efter den införandemodell som föreningen Fritidsbanken Sverige har tagit fram.
Som anställd är du hemmahörande på kultur- och fritidsenheten, där 17 tillsvidareanställda arbetar tillsammans med flertalet projekt- och timanställda. Vi tillhör kommunledningsförvaltningen, som försörjer tre nämnder; Kommunstyrelsen, Bygg- och Miljönämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen sysselsätter totalt ca 135 medarbetare och är uppdelad i område stab, område bygg och miljö samt område samhällsbyggnad och tillväxt, där alltså avdelningen kultur och fritid ingår. Samtliga verksamheter inom område tillväxt har ett ansvar att bidra till en hållbar tillväxt i Krokoms kommun.
En dag som projektledare på Fritidsbanken i Krokoms kommun
Det är du som ska styra skeppet i rätt riktning, det vill säga att leda och samordna alla delar i införandeprojektet som gör det möjligt att etablera Fritidsbanken i kommunen. Du jobbar efter den införandemodell som föreningen Fritidsbanken Sverige har tagit fram.
Projektet i stort leds av en styrgrupp, som du rapporterar löpande till om projektets verksamhet och resultat. Du driver projektet mot uppsatta mål och följer upp genomförda aktiviteter. Till din hjälp har du en arbetsgrupp som du leder, med representanter och kompetenser från flera olika förvaltningar.
Ditt uppdrag som projektledare innefattar bland annat att:
samverka internt med berörda förvaltningar kring lokalfrågor, bemanning och verksamhetens etablering
utveckla och samordna samarbetet med berörda externa aktörer och samordna insamling av sport- och fritidsutrustning från föreningar, företag, organisationer och allmänhet
planera och koordinera verksamhetens praktiska uppbyggnad och förbereda rutiner och arbetssätt inför verksamhetsstart
ansvara för projektets kommunikations- och informationsinsatser
medverka i utformningen av en tränings- och aktivitetsarena kopplad till verksamheten
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsarbete och som trivs med att samverka med många olika aktörer.
Följande krav finns för tjänsten:
erfarenhet av projektledning, samordning och verksamhetsutveckling
god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
ha körkort för personbil
För att lyckas i rollen behöver du:
vara strukturerad och ha god förmåga att planera, prioritera och driva arbetet framåt
ha god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer
vara initiativrik, lösningsorienterad och självgående
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från offentlig verksamhet
erfarenhet av samverkan med föreningsliv och ideella organisationer
kunskap om folkhälsoarbete, fritidsverksamhet eller social hållbarhet
erfarenhet av att driva projekt över stora geografiska områden, särskilt i glesbygds- och landsbygdsmiljöer
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsad projektanställning på 100% (40h/v) september 2026 - januari 2027 med chans till förlängning.
Sista ansökningsdag är 2026-08-31. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej, vill du vara med och skapa en verksamhet som bidrar till ökad folkhälsa genom rörelseglädje, hållbarhet och delaktighet för invånarna i Krokoms kommun?
Då ser jag fram emot din ansökan!
//Mikael Jonsson, kultur och fritidschef
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
Offerdalsvägen 8 (visa karta
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835 80 KROKOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Chef kultur och fritid
Mikael Jonsson mikael.jonsson@krokom.se +4664016326 Jobbnummer
10003734