Projektledare försörjningsberedskap till Logistik och Service
2025-12-22
Verksamhetsområdet Logistik och Service har ett regionövergripande uppdrag att leverera intern logistik och service till sjukhus och hälsocentraler i hela Region Gävleborg. Hos oss arbetar cirka 150 medarbetare på orterna Gävle, Sandviken, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal. Tillsammans utvecklar vi flöden, standardiserar arbetssätt och minskar slöseri alltid med kvalitet, arbetsmiljö och ständiga förbättringar i fokus. Vårt mål är att rätt tjänster ska levereras med rätt innehåll, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Inom området ansvarar vi för flera tjänster, bland annat materialhantering, textilförsörjning, interna transporter, säng- och vagnsförsörjning, avfallshantering, lokalvård och måltidsförsörjning.
Vill du bidra till att stärka vår förmåga att hantera kriser och säkra tillgången till viktiga förbrukningsartiklar och tjänster inom hälso- och sjukvården? Då hoppas vi att du söker rollen som projektledare för försörjningsberedskap.
Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i att stärka Region Gävleborgs försörjningsberedskap. Som Projektledare för försörjningsberedskap kommer du att arbeta både strategiskt och operativt för att säkerställa att regionen har tillgång till nödvändiga förbrukningsartiklar och tjänster i vardagen och vid störningar i försörjningskedjan.
Du blir en central aktör i arbetet med att höja regionens försörjningsförmåga och kommer att ha många kontaktytor, både internt och externt. Rollen innebär nära samarbete med våra varuförsörjningsenheter, säkerhetsavdelningen samt beredskapsläkaren. Tillsammans med andra verksamhetsområden driver du utveckling och etablering av förmågor som stärker regionens beredskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• planera och samordna aktiviteter för att höja försörjningsförmåga för förbrukningsartiklar
• genomgång av materiallistor per verksamhetsområde i syfte att lageroptimera
• scenarioplanering utifrån olika händelser
• delta i utveckling och uppföljning av försörjningsberedskapsplaner
• samverka med våra verksamheter, leverantörer och andra samhällsaktörer
• genomföra riskanalyser och bidra till kontinuitetsplanering
• följa upp och rapportera förmågehöjningar enligt en tydlig handlingsplan
• delta i samverkansforum internt och med andra regioner samt myndigheter kring försörjningsfrågor.
Hos oss får du
• möjligheten att forma och utveckla regionens arbete med försörjningsberedskap
• arbeta nära olika verksamheter, leverantörer och samhällsaktörer för att utveckla effektiva och hållbara strukturer
• bidra till att stärka regionens beredskap och skapa förutsättningar för att vården och samhällsviktiga funktioner fungerar även vid kriser.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person är du strukturerad och har förmågan att skapa ordning och driva arbetet framåt även i utmanande situationer. Rollen innebär ett helhetsansvar för regionens arbete med försörjningsberedskap, vilket kräver att du kan lösa problem självständigt, hantera komplexitet och anta ett helhetsperspektiv för att se samband och skapa långsiktiga lösningar. Du är analytisk och noggrann, med förmåga att ta fram underlag och dra slutsatser som stödjer beslut. Vidare är du självgående och drivande samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära olika verksamheter och aktörer.
För att lyckas i rollen krävs
• högskoleutbildning inom ingenjörsområdet eller ekonomi med inriktning mot inköp, logistik eller lager alternativ annan erfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig
• erfarenhet inom logistik, samhällsberedskap alternativt annan erfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig
• erfarenhet av inköp eller lagerhantering
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av att analysera risker i leverantörskedjor och föreslå åtgärder
• mycket goda kunskaper i excel och vana att arbeta med avancerade funktioner, analyser och rapporter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med regional eller nationell beredskap samt kunskap om förbrukningsmaterial och tjänster inom hälso- och sjukvården. Vi ser också gärna att du har arbetat med försörjningskedjor.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig! Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
