Projektledare för varumärkesarbete för Norrköpings kommun
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Norrköping Visa alla marknadsföringsjobb i Norrköping
2025-12-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
, Nyköping
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av arbete som projektledare inom offentlig sektor och arbetat med varumärkesutveckling? Då har vi det perfekta uppdraget för dig.
Om uppdraget
Vår kund i Norrköping är i behov av en projektledare på 40% med start snarast, fram till och med 2026-05-31 arbetstid är enligt överenskommelse, utifrån verksamhetens behov. Dock inom kontorsarbetstid: 8-17, det finns även möjlighet till viss del av distans men man behöver vara på plats i Norrköping då vissa träffar sker fysiskt. Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är att vara intern projektledare i kommunen för ett koncernövergripande projekt med att ta fram en ny varumärkesplattform. I denna ska ingå en strategi och hierarki för koncernens varumärken som samlar allt kring en kärna. Projektet kommer att bedrivas under ca Q1 2026 och leds från kommunikationsavdelningen. Kommunen samarbetar med en extern varumärkesbyrå i projektet så detta uppdrag handlar om att leda det interna arbetet i kommunen; planera och förbereda underlag och möten till styrgruppen, se till att arbetet blir internt förankrat osv. Projektledaren ska stötta projektledaren på kommunikationsavdelningen och arbeta tillsammans med projektgruppen (där bland annat representant från HR ingår).Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, såsom media- och kommunikationsvetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms relevant för uppdraget
Erfarenhet av arbete som projektledare inom offentlig sektor
Erfarenhet av arbete med varumärkesutveckling
God systemvana
Meriterande
Erfarenhet av arbete med kommunikation inom kommunal verksamhet, i storlek jämförande med Norrköpings kommun (cirka 11.000 medarbetare)
Erfarenhet av arbete som projektledare i varumärkesarbete
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 18 december
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på
070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Sanna Perjons sanna.perjons@bemannia.se +46708849600 Jobbnummer
9639782