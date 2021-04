Projektledare för utredningar kring markanläggningsprojekt, Malm - Shaya Solutions AB - Byggjobb i Malmö

Shaya Solutions AB / Byggjobb / Malmö2021-04-14Om konsultuppdragetOrt: MalmöUppdragslängd: Ca. 12 månaderSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 50 - 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningDu ska som projektledare ansvara för utredningsskedet för investeringsprojekt hos kunden. Uppdragen kommer främst att omfatta infrastruktur- eller exploateringsprojekt. Du kommer att leda och delta i projekt omfattande utredningar och förberedande arbeten, såsom förstudier eller andra delutredningar. Du kommer att behöva arbeta väl integrerat med kunden och förväntas bidra till arbetslagets utveckling genom att dela med sig av sina kunskaper och delta i erfarenhetsåterföring och utvärdering av genomfört arbete.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Du har genomfört ett referensuppdrag för markanläggningsprojekt som projektledare. Referensuppdraget är genomfört och slutfört under de senaste 3 åren.Du har en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnadsteknik eller annan relevant högskoleexamen.Du har minst tre års yrkesmässig erfarenhet varav minst ett år som projektledare och/eller uppdragsledare.Du har genomgått utbildning för ABK.Du har genomgått utbildning för BAS-P.Du har erfarenhet av hantering och reglering av ÄTA, Ändrings- Tilläggs- och Avgående arbete.Du har erfarenhet av att ansvara för ekonomi och tidplaner.Du har erfarenhet av samordning och hantering av olika parter/intressenter som omger ett exploaterings- eller samhällsbyggnadsprojekt så som boende, näringsliv, ledningsägare etc.Du har erfarenhet av att leda (exempelvis uppdragsansvarig) arbetet med utredning (t ex förstudie) av kommunalt projekt för ombyggnad av allmän plats innehållande minst en trafikfunktion. Detta ska vid anmodan redovisas i form av referensuppdrag med beskrivning, tidsperiod för arbetet (år och månader) samt uppdragsvärdet.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Shaya Solutions AB5691702