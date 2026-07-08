Projektledare för utbildning och examination av LU:s försöksdjursverksamhet
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet bedriver djurbaserad forskning på medicinska fakulteten, naturvetenskapliga fakulteten, LTH och humanistiska och teologiska fakulteterna. Personer som arbetar med djurförsök måste ha både teoretisk och praktisk kompetens inom de områden och djurslag de arbetar med. Medicinska fakulteten har i uppdrag att samordna utbildning i försöksdjurskunskap (LAS - Laboratory Animal Science). Utbildningarna syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter inom försöksdjursvetenskap. De teoretiska utbildningarna är webbaserade medan de praktiska utbildningarna och examinationerna sker vid de lokala djuravdelningarna.
Verksamheten bedrivs i en komplex forskningsmiljö där arbete med försöksdjur ställer höga krav på praktisk skicklighet, etisk medvetenhet och vetenskaplig kvalitet. För att säkerställa att djurförsök genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och vedertagna riktlinjer krävs en systematisk och kontinuerlig utveckling och uppföljning av personalens kompetens.
Vi söker nu en projektledare som ska ansvara och bygga upp arbetet med utbildning och examination av personal som arbetar med djurförsöksverksamhet inom Lunds universitet.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Projektledaren för utbildning och examination ansvarar för att personer som arbetar med försöksdjur innehar och upprätthåller den teoretiska och praktiska kompetens som krävs enligt svensk lagstiftning och europeiska riktlinjer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
kompetensinventering
planera och genomföra utbildning
examination och kompetensbedömning
kontinuerlig uppföljning
kvalitet och reproducerbarhet
djurvälfärd och etik
dokumentation och spårbarhet
samverkan
I arbetsuppgifterna ingår även att:
bedöma praktisk kompetens objektivt med integritet
utveckla strukturerade utbildningsprogram
identifiera begränsningar i individens kompetens
främja lärande och trygghet i praktiska moment.
Mycket av arbetet utgår från fastställda regelverk och riktlinjer som återfinns i svensk lagstiftning, EU-ramverk och internationella riktlinjer enligt ETPLAS och FELASA.
Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha universitets-/högskoleutbildning med inriktning; legitimerad veterinär/ legitimerad djursjukskötare, biomedicin eller av arbetsgivaren bedömd lämplig utbildning för aktuella arbetsuppgifter.
Den sökande ska ha dokumenterad utbildning inom försöksdjursvetenskap och god förståelse för sambandet mellan teknik, djurvälfärd och forskningskvalitet (t ex utbildad inom GLP-good laboratory pratice)
Den sökande ska ha god kunskap om:
Svensk och EU-lagstiftning
EU:s utbildnings- och kompetensramverk för djurförsök (Education and Training Framework)
forskning och djurvälfärd (validitet och reproducerbarhet)
Den sökande ska behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Det är en fördel om den sökande innehar körkort B.
Den sökande ska ha personliga egenskaper som innebär att man är; självgående, initiativtagande, lätt att samarbeta med, noggrann, grundlig, flexibel, kommunikativ och modig.
Utöver ovanstående ska den sökande även ha:
mycket god praktisk erfarenhet av arbete med olika arter av försöksdjur och försöksrelaterade procedurer och provtagningsmetoder,
dokumenterad erfarenhet av utbildning och handledning av personal,
tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad till 1 år med en omfattning på 60 %.
Startdatum är 1 september 2026 eller efter överenskommelse.
Anställningen kommer att vara placerad på BMC i Lund.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
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221 84 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
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