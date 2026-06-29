Projektledare för svenskt-finskt projekt inom beredskap
Länsstyrelsen i Västernorrlands län / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2026-06-29
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Vi på Länsstyrelsen Västernorrland bidrar till hållbar regional utveckling i länet. Vi ser till djurens och människornas livsvillkor. Vi arbetar med natur- och kulturvärden. Och i händelse av en samhällsstörning, kris eller krig är vi med och samordnar skyddet av våra medborgare.
Enheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen har ett omfattande ansvar inom civilt försvar, krisberedskap och skydd mot olyckor på regional nivå. Vi har många uppdrag inom området. Dessa uppdrag hanteras i stor utsträckning av enheten Samhällsskydd och beredskap.
När något allvarligt inträffar i Västernorrland har vi en aktiv roll att samordna hanteringen av händelsen i länet. Enheten ansvarar för samordning av funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) vilken till stor del bemannas av enhetens medarbetare.
Enheten består idag av tolv medarbetare med varierad sammansättning av kompetens och erfarenhet. Enheten har fått flera nya uppdrag under 2026 och beräknas därför växa med ett antal nya medarbetare under hösten och vintern.
Ett av de nya uppdragen är projektet Secure Kvarken. Projektet sammanhålls av Södra Österbottens Förbund i Finland, och Länsstyrelsen Västernorrland är en av flera projektpartner. Länsstyrelsen har uppgiften att vara delprojektledare och samordna deltagandet i projektet av länets sju kommuner.
Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och utveckla krisberedskap och civilt försvar i Västernorrland liksom även i våra grannlän på bägge sidor av Kvarken – Västerbotten, samt finska Österbotten och Södra Österbotten.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (statlig visstidsanställning) som kommer löpa under två år från första anställningsdag. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Projektet Secure Kvarken och dina arbetsuppgifter
I projektansökan beskrivs projektet så här:
The project aims to strengthen long-term municipal cooperation and knowledge exchange on the municipal level in the Kvarken region, focusing on security, resilience, and preparedness. This new initiative creates added value by complementing and enhancing the formal responsibilities municipalities already have within existing preparedness and resilience frameworks.
Geopolitical changes, climate impacts, energy disruptions, and cybersecurity threats can trigger severe crises. As these risks grow, security and resilience have become central to strategic planning and everyday life. Finland and Sweden have strong national crisis response systems, in which municipalities face both shared challenges and needs specific to local service provision.
Södra Österbottens förbund är huvudprojektledaren (Lead Partner) och i Västernorrland är Länsstyrelsen samt Mittuniversitetet delprojektledare (Project Partners). Som vår projektledare blir du tillsammans med Mittuniversitetet huvudansvarig för genomförandet av ett av projektets arbetspaket (WP1 Baseline Mapping and Analysis of Municipal Preparedness). Du blir en av deltagarna i den centrala projektgruppen som kommer träffas månadsvis för att koordinera projektet och du kommer vara deltagare i projektets andra arbetspaket.
En inledande uppgift kommer vara inläsning av relevanta bakgrundsdokument.
Därefter kommer du att planera och genomföra aktiviteterna i WP1 enligt projektplanen:
Kartläggning av beredskapssystem (Mapping of preparedness systems)
Kommunundersökning (Municipal surey)
Gränsöverskridande komparativ analys (Cross-border comparative analysis)
Dokumentation och kunskapsspridning
Som projektledare kommer du huvudsakligen lägga din tid på projektet. Samtidigt har du en roll som medarbetare på enheten där många uppdrag har beröringspunkter med varandra, och du kommer därför bli delaktig även i andra delar av enhetens verksamhet. Då samarbetar du både med kollegor på myndigheten och samverkar med andra aktörer inom enhetens ansvarsområden.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Din personliga lämplighet för tjänsten är viktig för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stor vikt vid dina erfarenheter, kunskaper och egenskaper.
För den här tjänsten krävs att du har:
Akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning, exempelvis statskunskap, internationell kris- och konflikthantering, risk- och krishantering.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har:
Utbildning i och/eller erfarenhet av projektledning. Särskilt meriterande är erfarenhet av projekt finansierade av Intereg Aurora eller annan EU-finansiering.
Erfarenhet från arbete med beredskap eller civilt försvar.
Erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning.Körkortskrav
För att fungera bra i den här projektledarrollen ser vi att du är självgående och samtidigt strukturerad. Du har en god samarbetsförmåga liksom är bra på att bygga och underhålla relationer.
Den statliga värdegrunden genomsyrar allt som vi gör och vi förväntar oss att du som söker delar vår ambition om rättssäkerhet, god service till medborgarna och respekt för alla människors lika värde.
Mer information om rekryteringsprocessen, vårt erbjudande till dig och våra anställningsvillkor
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västernorrlands Län
(org.nr 202100-2445), https://www.lansstyrelsen.se/
Nybrogatan 15 (visa karta
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871 86 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Kontakt
John Molin, SACO 0611-349000 Jobbnummer
9983292