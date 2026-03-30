Projektledare för samordning av uppdrag för att främja AI i forskningen
Nu söker vi en projektledare för vårt regeringsuppdrag som syftar till att nationellt samordna arbetet med att främja användningen av AI i forskningen. Rollen är placerad vid Avdelningen för samverkan och innebär samordning både internt på myndigheten och externt med nationella och internationella aktörer.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som projektledare för detta regeringsuppdrag ansvarar du för att etablera och driva arbetet i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten, samt att företräda myndigheten i nationella och internationella samarbeten. Du ansvarar också för att etablera och föra dialog med olika intressenter inom akademin, näringsliv, andra forskningsfinansiärer samt andra myndigheter. Du kommer att ha ett ansvar som spänner över teknik, strategi och samverkan.
I arbetsuppgifterna ingår att
• Leda projektet och samordna uppdraget för AI i forskningen
• Ta fram projektplaner, följa upp och utveckla dessa i intern och extern samverkan
• Ansvara för att följa upp projektet
• Ta fram beslutsunderlag och rapportera hur arbetet framskrider genom både skriftliga och muntliga rapporteringar.
Rollen är placerad på Avdelningen för samverkan och du rapporterar till avdelningschefen.
Vem är du?
Du behöver ha erfarenhet av att ha verkat som projektledare i kunskapsintensiva miljöer och erfarenhet av att driva olika typer av samarbetsytor. Du har en god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer och samarbeten både internt och externt.
Du gillar att jobba tillsammans med andra och har en god förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Vidare är du kommunikativ och hanterar frågor och problem på ett smidigt och professionellt sätt. Du har en god analytisk förmåga och är noggrann och prestigelös i ditt förhållningssätt. Vi värdesätter din personliga integritet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska ha:
• Akademisk utbildning inom teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 5 års aktuell erfarenhet av projektledning
• Kunskap och erfarenhet av samordningsarbete och av kvalificerad handläggning
• Erfarenhet av att agera i samverkan med olika professioner för att få ett heltäckande resultat
• Kunskap och erfarenhet av att sammanställa stora mängder information och data i rapporter och presentationer
• Kunskap och erfarenhet av analysverksamhet, budgetarbete och/eller statistiskt arbete
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Kunskap och/eller erfarenhet av att leda workshops
• Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete.
• Erfarenhet från att ha jobbat på Regeringskansliet
• Erfarenhet från högskolesektorn
• Erfarenhet av att använda språkmodeller
• Erfarenhet av förändringsledning
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Viktoria Mattsson, rekryterande chef 070-366 69 34
• Eva Sparreljung, HR-specialist 08-546 44 079
• Bente Ahlström, Saco-S 08-546 12 340
• Nina Glimster, ST S 08-546 44 215
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 19 april 2026. Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-04185.
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se.
Individuell månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-5208), http://www.vr.se/
