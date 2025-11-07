Projektledare för modellkommun för funktionshinderpolitiken
2025-11-07
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag och bidra till ett mer tillgängligt och inkluderande samhälle? Vi söker en engagerad och driven projektledare som vill leda arbetet med att utveckla kommunen som modellkommun för funktionshinderpolitiken under perioden 2026-2028.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Lund har utsetts till modellkommun av Myndigheten för delaktighet (MFD) och kommer under tre år att utveckla nya arbetssätt som stärker tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Som projektledare får du en nyckelroll i att driva detta arbete framåt - från kartläggning och planering till samordning, nätverkande och kunskapsspridning både inom kommunen och på lokal, regional och nationell nivå.
Under hösten genomförs en kartläggning av kommunens arbete inom funktionshinderområdet, vilket kommer att ligga till grund för en handlingsplan för projektet. Prioriterade områden är aktiv fritid, arbete, brottsförebyggande insatser samt implementeringen av den nya socialtjänstlagen.
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla Lund som en MR-stad och en hållbar stad där alla har möjlighet att delta på lika villkor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Leda och samordna arbetet: Du ansvarar för att koordinera insatser mellan olika aktörer och säkerställa ett effektivt samarbete.
- Uppföljning av mål och resurser: Du ser till att kommunen följer uppsatta mål, åtgärder, budget och tidsramar.
- Utveckling och förbättring: Med processtöd stöd från MFD och SKR driver du utvecklingen av Lunds kommuns arbete inom området.
- Nätverkande och kunskapsspridning: Du samordnar och deltar aktivt i nätverk, samt sprider kunskap både internt inom kommunen och externt på lokal, regional och nationell nivå.
- Projektplanering och uppföljning: Du planerar, följer upp och dokumenterar projektets framdrift och resultat.
Uppdraget är omväxlande med både strategiska, praktiska och administrativa inslag.
Vi söker dig
Du som söker har relevant högskoleutbildning inom exempelvis funktionshinderområdet, samhällsvetenskap, socialt arbete, projektledning eller liknande. Du har erfarenhet av projektledning, gärna inom socialt arbete, offentlig sektor, funktionshinderområde eller offentlig förvaltning.
Vi ser det som positivt om du har kunskap om funktionshinderspolitik, tillgänglighet och delaktighet. Likaså är förståelse för och erfarenhet av att arbeta med myndigheter och andra offentliga aktörer något som kommer att underlätta ditt arbete.
Tjänsten ställer krav på god förmåga att arbeta strukturerat och långsiktigt med komplexa frågor. Därtill behöver du ha god förmåga att skapa engagemang och driva förändringsarbete. Som person är du utåtriktad och du har lätt för att skapar kontakter, underhålla och utveckla relationer och du samarbetar bra med andra människor. Du har en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och information och anpassar din kommunikation efter mottagarens behov.
Du trivs med att arbeta mot tydliga mål och drivs av att nå resultat. Du planerar och prioriterar med fokus på måluppfyllelse och hittar vägar framåt även när förutsättningarna ändras.
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att påverka och utveckla viktiga samhällsfrågor. Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I samband med ansökan behöver du besvara ett antal urvalsfrågor som hjälper oss att förstå din erfarenhet, din kompetens och vad som motiverar dig i rollen. Dina svar ersätter det personliga brevet och svaren på dessa frågor blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi planerar att hålla första intervjuer digitalt via teams 25-26 november em + 27 november fm, samt slutintervjuer på plats 1 - 3 december em. Vi ber dig därför planera din tillgänglighet.
Tjänsten är en projektanställning under perioden 2026 - 2028.
Om arbetsplatsen
Enheten för social hållbarhet leder, stödjer och utvecklar kommunens strategiska arbete med social hållbarhet utifrån kommunens program för social hållbarhet. Syftet är att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - ett Lund för alla. Enheten har även delat ansvar för kommunens hållbarhetsredovisning och erbjuder kompetens, stöd och samordning inom bland annat:
- Mänskliga rättigheter (barnets bästa, funktionsrätt, nationella minoriteter, människorättsbaserat arbetssätt)
- Trygghets- och brottsförebyggande arbete
- Jämlik och hållbar stads- och landsbygdsutveckling
- Jämställdhet
- Styrande dokument inom ANDTS, våld, mat och måltider, barnets rättigheter, nationella minoriteter och samverkan med civilsamhället
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
Kommunkontoret
Lisa Gunnefur, enhetschef lisa.gunnefur@lund.se
