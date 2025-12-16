Projektledare för lokalprojekt till Förvaltningsavdelningen
Fastighetssektionen, Förvaltningsavdelningen
Vi söker en engagerad och strategiskt orienterad projektledare som vill bidra till att utveckla framtidens lokalförsörjning. I denna roll får du en central position i en dynamisk och politiskt styrd verksamhet där du ansvarar för att driva komplexa lokalprojekt från första idé till färdigt resultat. Genom ditt arbete stärker du vår förmåga att planera, utveckla och förvalta lokaler och fastigheter på ett effektivt och hållbart sätt.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som projektledare ansvarar du för att:
• Projektleda större och mindre lokalprojekt som företrädare för Regeringskansliet.
• Leda och samordna olika projekt-, referens- och brukargrupper i olika projektfaser; behovsanalys, förstudie, verksamhetsprogram, projektering av inredning, genomförande, funktions- och kvalitetskontroll och avslut.
• Ansvara för behovsanalys- och förstudierapport som ligger till grund för vidare beslut och fortsatt arbete.
• Delta i fastighetsägarens utvecklings- och underhållsprojekt som företrädare för Regeringskansliet som hyresgäst.
• Ansvara för beställningar till hyresvärdar, huvudsakligen till Statens fastighetsverk.
• Både leda och medverka vid upphandlingar av leverantörer och konsulter, ansvara för beställningar och delta i avtalsuppföljning.
• Medverka vid framtagande av styrande dokument för kravställning vid byggprojekt, ex riktlinjer för utformning av arbetsplats, rumsfunktioner, teknisk (fysisk)arbetsmiljö, tillgänglighet samt andra relevanta tekniska och funktionella krav.
• Analysera, utvärdera och dra slutsatser av olika lokalförsörjningslösningar.
• Ansvara för tidplanering, budgetering och kontinuerlig ekonomisk uppföljning av projekten, diarieföring samt följa upp och kontrollera leveranser.
• Ta fram beslutsunderlag, upprätta PM och bereda ärenden.
• Företräda den egna organisationen, informera, kommunicera och bidra till givande samarbeten och nätverk mellan olika verksamheter inom enheten, avdelningen, hela RK, fastighetsägare och andra externa intressenter.
• Delta i pågående arbete med att utveckla arbetsformer för projektarbete.
• Rapportera till sektionschef och projektets styrgrupp.
• Stötta kollegor och aktivt delta i sektionens gemensamma uppgifter och aktiviteter, t.ex. verksamhetsplanering, möten samt utvecklingsarbete
Bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att leda projekt inom lokal- och fastighetsområdet, samt erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning och upprättande och uppföljning av tidplaner. Vidare har du förmåga att leverera mot uppsatta mål och resultat, samt god förmåga att samordna och leda teamet inom projektet. Du har vana av att kontinuerligt utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt för projekt, samtidigt som du kan arbeta proaktivt och ha ett väl utvecklat självledarskap. Har du dessutom utbildning som arkitekt, erfarenhet av avtal, avrop, inköp och offentlig upphandling, samt har arbetat med projektverktyg (IT-system, XLPM) anser vi det meriterande. Det är meriterande med erfarenhet av ombyggnation under pågående verksamhet, samt kunskap om tillgänglighet och fysisk arbetsmiljö. Det är även meriterande med erfarenhet av att arbeta med lokaler med säkerhetsskydd och fortifikatoriskt skydd. Erfarenhet av SAR- eller inredningsarkitekt, SIR är meriterande för den här rollen.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi tror att du som söker tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du styrs av en helhetssyn i ditt arbete och tar hänsyn till det större perspektivet i dina ageranden och beslut. Vidare har du ett tydligt ledarskap, du kan leda, motivera och vet vad som krävs för att en grupp ska kunna nå gemensamma mål. Du har en god samarbetsförmåga och kan lyssna, kommunicera och lösa problem på ett konstruktivt sätt, samtidigt som du är självgående och proaktiv i ditt arbetssätt. Övrig information
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Mattias Bolt som är enhetschef, på 08-405 21 30. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
