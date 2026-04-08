Projektledare för lokalprojekt med inriktning ombyggnad och samordning
2026-04-08
Fastighetssektionen, Förvaltningsavdelningen
Vill du arbeta i en central roll i en dynamisk och politiskt styrd verksamhet? Vi söker en engagerad projektledare som vill bidra till att utveckla Regeringskansliets lokalförsörjning. I denna roll får du arbeta med lokalprojekt i en komplex miljö med många kontaktytor, där du bidrar till att skapa funktionella, säkra och ändamålsenliga lokaler.
Som projektledare för lokalprojekt företräder du Regeringskansliet i rollen som hyresgäst i projekt som genomförs tillsammans med fastighetsägare, huvudsakligen Statens fastighetsverk. Du ansvarar för att säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses genom hela projektets genomförande, från tidig behovsanalys till färdigställda lokaler.
Arbetet innebär att leda och samordna lokalprojekt av varierande storlek och komplexitet samt att koordinera insatser mellan interna verksamheter, fastighetsägare och externa leverantörer. Du ansvarar för planering, budgetering, uppföljning och rapportering samt för att projekt genomförs enligt uppsatta mål, tidplaner och ekonomiska ramar. I rollen ingår även att ta fram beslutsunderlag, genomföra analyser och utredningar samt medverka i upphandlingar och beställningar.
Vidare deltar du i fastighetsägarens projekt som Regeringskansliets representant och bevakar verksamhetens intressen. Du bidrar också till att utveckla arbetssätt, styrande dokument och kravställning kopplat till lokal- och byggprojekt. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med såväl interna som externa aktörer.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att leda projekt inom lokal- och fastighetsområdet och har kunskap i budgetering, ekonomisk uppföljning, tidsplanering samt upprättande och uppföljning av projektplaner.
Det är meriterande med projektledarcertifiering enligt exempelvis IPMA eller PMI, utbildning inom bygg- eller fastighetsteknik, erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och med säkerhetskänslig verksamhet, samt vana av projektverktyg som Antura eller projektmetodik XLPM. Erfarenhet av lokalanpassning under pågående verksamhet, hyresgästverksamhet och lokalplanering, samt kunskap om tillgänglighet och fysisk arbetsmiljö är meriterande. Erfarenhet av avtal, avrop, inköp och offentlig upphandling samt erfarenhet som arkitekt eller inredningsarkitekt, SAR eller SIR, anses också meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du har mycket god förmåga att samordna och leda team inom projekt, uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och arbetar proaktivt med ett utvecklat självledarskap. Vidare deltar du aktivt i att kontinuerligt utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt för projekt. I denna roll är det särskilt viktigt att du är initiativtagande, strukturerad, flexibel, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga.Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Mattias Bolt som är sektionschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 29 april 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120251".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM
Daniel Leiva daniel.leiva@regeringskansliet.se
