Projektledare för Interreg-projekt (kommunikation och koordinering)
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-07-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom. Institutionen består idag av sex sektioner med ungefär 60 forskargrupper och ca 350 medarbetare. Institutionen ska prestera forskning på högsta internationella nivå, utgöra en bas för övergripande forskning mellan klinik och pre-klinik och vara en stimulerande utbildningsplats för framtidens forskare och lärare. Institutionen vill främja samarbeten med kliniska forskargrupper och strävar efter att undervisa i olika grundutbildningsprogram på högsta professionella nivå.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Institutionen som arbetsplats arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö med en effektiv administration. Verksamheten präglas av demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Detta är en visstidsanställning för rollen att leda delar av projektet DataCatalyst Öresund, lett av Lunds universitet. Arbetet innebär att bistå ansvarig föreståndare (director) och projektledare Kajsa M Paulsson med avgörande aspekter av dess utförande, styrning och strategiskt arbete. I arbetet ingår att i samverkan med föreståndare och övriga i ledningsgruppen bistå i:
Bidra till att koordinera projektet och del av ledningsgruppen (som ansvarar för projektets dagliga drift, samordning, ekonomi, kommunikation och administration)
Att vara ansvarig för tillsyn med överseende av horisontella kriterier och gränsöverskridande
synergier
Bidra till projektets övergripande måluppfyllnad
Bidra till effektiva möten och dialoger i den gemensamma styrkommittén (JSC)
Vara ansvarig för intern och extern kommunikation inklusive med företag som medverkar i
innovationsförloppen
Arbeta för att engagera företag i DataCatalyst innovationsförlopp samt följa upp och stötta arbetet i de beviljade innovationsförloppenPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Vi söker en person med erfarenhet av Interreg-projekt, goda kunskaper och erfarenhet av kommunikation (text, grafik, content management av webb-sidor, videomaterial med mera, nyhetsbrev, social media [DdR5] ), planering och anordning av evenemang så som workshops, konferenser och liknande, och som samarbetar väl och trivs i en komplex miljö med partners från olika sektorer. Arbetet kräver dokumenterad erfarenhet av arbete med Interreg projekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, erfarenhet och förmåga till samarbete.
Krav för anställningen är:
Högskoleutbildning inom relevant område
Goda kunskaper i Engelska (Minst EF nivå B2)
Dokumenterad erfarenhet av kommunikation (minst 10 år)
Dokumenterad erfarenhet av olika Interreg projekt (minst 2 år)
Meriterande för anställningen är:
Tidigare erfarenhet av ett eller flera av följande ansvarsområden:
Koordination av internationella partnerskap
Samverkan mellan akademi och industri
Samordning och kommunikation inom internationella nätverk
Arbete med strategier för samverkan mellan forskningsinfrastruktur, inklusive policy och
nyttiggörande
Övergripande ansvar för uppföljning och måluppfyllnad i Interreg projekt
Erfarenhet av att arbeta med att koppla samman den akademiska sektorn och industrisidan
Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet, kompetens och sin personliga lämplighet bedöms komplettera och stärka de pågående aktiviteterna inom
forskningsinfrastrukturprojekten och ekosystemet för biovetenskaplig innovation samt hur de kan bidra till ÖKS regionens utveckling.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 100 procent under sju månader. Önskat startdatum är 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansök via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev där du förklarar din motivation och hur tjänsten stämmer överens med dina kvalifikationer.
Ett CV.
Examensbevis eller motsvarande.
Kontaktuppgifter till minst två referenser.
Eventuella andra styrkande dokument
Mer information om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
HR-partner
Tyra Lundquister tyra.lundquister@med.lu.se +46462220000 Jobbnummer
10011084