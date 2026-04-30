Projektledare för införande av Samsjuklighetsreformen
2026-04-30
Umeå kommun söker en strategisk och samverkansinriktad projektledare som vill vara navet i genomförandet av samsjuklighetsreformen. Reformen syftar till att skapa en sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård samt en stödstruktur för personer med samsjuklighet.
Vill du leda samskapande, bygga strukturer som gör skillnad och bidra till att människor med komplex problematik får samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser? Om du vill uppnå intentionerna i den nationella reformen i nära samarbete med Region Västerbotten och våra kranskommuner - då ska du söka som projektledare till oss!
Om verksamheten
Stöd- och omsorgsförvaltningen ansvarar för tre centrala verksamhetsområden: myndighetsutövning, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att leva ett tryggt och självständigt liv.
Inom förvaltningen finns tre perspektiv; ekonomi, HR och kvalitet. Inom kvalitetsperspektivet finns Enheten för systematiskt kvalitetsarbete som har i uppdrag att medverka i och skapa förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete, i enlighet med nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Enheten består av medarbetare med olika uppdrag inom det systematiska kvalitetsarbete - koordinatorer, socialt ansvarig samordnare (SAS), medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), processledare, samordnare för omställning till ny socialtjänstlag samt barnrättsstrateg.
Nu inrättas en ny roll - en projektledare för genomförande av samsjuklighetsreformen som också kommer höra till enheten.
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare får du ett övergripande ansvar för att planera, driva och följa upp kommunens utvecklingsarbete kopplat till samsjuklighetsreformen. Reformen syftar till att stärka samordningen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård samt säkerställa att personer med komplexa behov får sammanhållna, tillgängliga och långsiktigt hållbara insatser.
Du kommer att:
Leda arbetet med att etablera och utveckla gemensamma strukturer, arbetssätt och processer mellan kommun och region.
Samordna insatser tillsammans med kranskommuner för att skapa likvärdighet och effektivitet i hela området.
Säkerställa att reformens intentioner implementeras i verksamheterna, från strategisk nivå till praktiskt genomförande.
Driva analys-, förbättrings- och förändringsarbete för att skapa en mer integrerad och personcentrerad vård och omsorg.
Följa upp resultat, kvalitet och effekter samt rapportera till styrgrupp och ledning.
Bidra till att skapa en gemensam målbild och kultur som främjar samverkan mellan huvudmännen.
Omvärldsbevaka och sprida kunskap om lagändringar, riktlinjer och nationella uppdrag kopplade till reformen.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central och betydelsefull roll i ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden. Du blir del av ett engagerat och kompetent team och får stora möjligheter att påverka hur vi tillsammans skapar bättre, mer samordnade och rättssäkra insatser för personer med samsjuklighet.
Om dig
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom socialt arbete eller annan relevant inriktning.
Erfarenhet av projektledning eller strategiskt utvecklingsarbete.
Dokumenterad erfarenhet av samverkan mellan kommun och region eller inom områden som rör psykisk ohälsa, beroende, missbruk eller socialtjänst.
Det är meriterande om du:
arbetat med implementering av nationella reformer
har erfarenhet från kommunal socialtjänst.
Vidare ser vi att du:
Har god förmåga att leda förändringsprocesser med andra aktörer.
Har mycket god kommunikativ förmåga och en trygghet i att presentera och förankra beslut.
Har ett strukturerat arbetssätt
Har god analytisk förmåga och helhetsperspektiv
Har förmåga att leda i samverkan
Är trygg i förändringsarbete
Brinner för att skapa hållbara lösningar ihop med andra
Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter direkt i ansökningsformuläret.Publiceringsdatum2026-04-30
Tjänsten är en projektanställning med tillträde så snart som möjligt/enligt överenskommelse tom 2027-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg Kontakt
Kvalitetschef/anst chef
Erika Bålfors Birgersson 090-163664
9884024