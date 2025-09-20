Projektledare för HR system från upphandling till införande
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-20Om företaget
Avaron AB är ett konsultbolag som matchar erfarna specialister med uppdrag hos ledande organisationer. Vi kombinerar teknisk höjd med verksamhetsförståelse och hjälper våra kunder att lyckas med digitalisering, effektivisering och förändringsledning.Dina arbetsuppgifter
Du genomför ett konsultuppdrag hos en offentlig kund där fokus är att upphandla och införa ett nytt IT-stöd för rekryteringsprocessen samt utveckla angränsande on-boardingprocesser. Du:
Planerar och driver projektet från förstudie till införande med tydlig tidsplan och måluppfyllelse
Tar huvudansvar för IT-kravställning och utvecklar en genomförbar implementeringsplan
Samordnar delprojekt, säkerställer samarbete mellan intressenter och håller ledning informerad
Leder möten och workshops samt faciliterar kravfångst och processdesign
Motiverar, vägleder och skapar samsyn kring krav och arbetssätt
Bidrar som projektledarstöd vid införande av on-boarding i organisationen
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av upphandlings- och införandeprojekt av applikationer/system, inklusive arbete med kravfångst
Minst tre (3) års erfarenhet av att leda projekt inom offentlig sektor
Minst tre (3) års erfarenhet av applikationsförvaltningstjänster
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av arbete inom Region Stockholms organisation och projektmetodik
Förmåga att ta fram en skriftlig genomförandebeskrivning som visar insikt i uppdraget, beskriver viktiga framgångsfaktorer och tillvägagångssätt för leverans
Erfarenhet av projekt inom HR-området (rekrytering och on-boarding) samt införande av tillhörande systemstödSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Projektledare för HR system från upphandling till införande (13069)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9518706