Projektledare för förstudie-IT-samverkan i Tranås kommun (2 mars-19 juni)

2026-02-03


Projektledare för förstudie - IT-samverkan i Tranås kommun Uppdragsperiod: (2026-03-02 - 2026-06-19)Kompetens: Expert nivå 5Omfattning: 100%Sista dag att ansöka är 2026-02-09

Beskrivning Vi söker en projektledare med erfarenhet av verksamhetsmigreringar och ett nätverk av olika kompetenser för att knyta ihop verksamhet och IT. Uppdraget är hybrid, vissa möten kan komma att vara på plats i Eksjö och/eller Tranås. Förstudien ska besvara följande huvudfrågor:- Vilka skillnader och beroenden finns mellan Tranås kommuns och Höglandsförbundets IT-miljöer? - Vilka krav ställs på de båda IT-organisationerna för att samgående ska kunna ske på ett strukturerat sätt? - Vilka nyttor, risker och konsekvenser uppstår vid samverkan? - Vilka alternativa handlingsvägar finns och vilka rekommenderas? Startdatum: 2026-03-02Slutdatum: 2026-06-19

