Projektledare för förändringsprojekt inom IT i säkerhetskritisk miljö

Beskrivning
Vi söker en erfaren Projektledare för ett längre konsultuppdrag där du leder och koordinerar förändringsprojekt inom ett verksamhetskritiskt IT-system. Uppdraget bedrivs i en komplex och säkerhetskänslig miljö och kräver både stark projektledningsförmåga och god förståelse för förändringsledning.
Du kommer att arbeta nära verksamhet, IT och andra intressenter och ha ett helhetsansvar för att driva förändringen från planering till genomförande.
Uppdraget utförs huvudsakligen på plats i Norrköping och/eller Stockholm, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Projektledare kommer du att:

Leda och koordinera förändringsprojekt inom verksamhetskritiska IT-system

Planera, följa upp och säkerställa leverans enligt uppsatta mål

Genomföra intressent- och riskanalyser

Skapa och driva kommunikations- och utbildningsinsatser

Stötta chefer och ledare i deras roll som förändringsledare

Identifiera och hantera motstånd samt skapa engagemang i förändringsarbetet

Arbeta enligt kundens etablerade processer för projektstyrning

KvalifikationerSKA-krav (obligatoriska)
För att vara aktuell för uppdraget måste du uppfylla samtliga krav nedan:

Svenskt medborgarskap

Ingenjörsutbildning med akademisk examen eller motsvarande kompetens

Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom IT

Minst 4-8 års relevant arbetslivserfarenhet

Dokumenterad erfarenhet av kravställning, prioritering och planering i samarbete med flera intressenter

Erfarenhet av att driva aktiviteter till avslut och följa upp leveranser

Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska

God kunskap om den svenska förvaltningsmodellen genom minst 2 års arbete i eller mot offentlig sektor

BÖR-krav (meriterande)
Minst 2 års erfarenhet av IT-drift och/eller förvaltning i ledande roll

Erfarenhet av projektledning i säkerhetskänslig verksamhet

Erfarenhet av projektledning enligt PPS

Kännedom om Linux-miljöer (felsökning, logghantering, systemförståelse)

Anställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag

Anställning: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Omfattning: Heltid (100 %)

Uppdragsperiod: 12 månader möjlighet till förlängning

Placering: Norrköping och/eller Stockholm

Arbetssätt: På plats hos kund, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse

Uppdraget är säkerhetsklassat och förutsätter att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning enligt gällande regelverk innan uppdragets start.

Så ansöker du
Det är mycket viktigt att du bifogar ett CV på svenska där samtliga SKA-krav tydligt framgår.
Urval och presentation av kandidater sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid ansökan ska följande framgå:

CV på svenska

Tillgänglighet

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Sista dag att ansöka är 2026-02-13
