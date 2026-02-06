Projektledare för förändringsprojekt inom IT i säkerhetskritisk miljö
2026-02-06
Vi söker en erfaren Projektledare för ett längre konsultuppdrag där du leder och koordinerar förändringsprojekt inom ett verksamhetskritiskt IT-system. Uppdraget bedrivs i en komplex och säkerhetskänslig miljö och kräver både stark projektledningsförmåga och god förståelse för förändringsledning.
Du kommer att arbeta nära verksamhet, IT och andra intressenter och ha ett helhetsansvar för att driva förändringen från planering till genomförande.
Uppdraget utförs huvudsakligen på plats i Norrköping och/eller Stockholm, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Projektledare kommer du att:
Leda och koordinera förändringsprojekt inom verksamhetskritiska IT-system
Planera, följa upp och säkerställa leverans enligt uppsatta mål
Genomföra intressent- och riskanalyser
Skapa och driva kommunikations- och utbildningsinsatser
Stötta chefer och ledare i deras roll som förändringsledare
Identifiera och hantera motstånd samt skapa engagemang i förändringsarbetet
Arbeta enligt kundens etablerade processer för projektstyrning
KvalifikationerSKA-krav (obligatoriska)
För att vara aktuell för uppdraget måste du uppfylla samtliga krav nedan:
Svenskt medborgarskap
Ingenjörsutbildning med akademisk examen eller motsvarande kompetens
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom IT
Minst 4-8 års relevant arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av kravställning, prioritering och planering i samarbete med flera intressenter
Erfarenhet av att driva aktiviteter till avslut och följa upp leveranser
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
God kunskap om den svenska förvaltningsmodellen genom minst 2 års arbete i eller mot offentlig sektor
BÖR-krav (meriterande)
Minst 2 års erfarenhet av IT-drift och/eller förvaltning i ledande roll
Erfarenhet av projektledning i säkerhetskänslig verksamhet
Erfarenhet av projektledning enligt PPS
Kännedom om Linux-miljöer (felsökning, logghantering, systemförståelse)Anställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Anställning: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: 12 månader möjlighet till förlängning
Placering: Norrköping och/eller Stockholm
Arbetssätt: På plats hos kund, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
Uppdraget är säkerhetsklassat och förutsätter att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning enligt gällande regelverk innan uppdragets start.Så ansöker du
Det är mycket viktigt att du bifogar ett CV på svenska där samtliga SKA-krav tydligt framgår.
Urval och presentation av kandidater sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid ansökan ska följande framgå:
CV på svenska
Tillgänglighet
